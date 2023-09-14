https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896415212.html
Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы - РИА Новости, 14.09.2023
Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
Сотрудники ФБР и прокуроры, участвующие в расследовании по делу сына президента США Хантера Байдена, стали получать угрозы со стороны лиц, считающих их действия РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:22
2023-09-14T21:22
2023-09-14T21:22
в мире
сша
хантер байден
федеральное бюро расследований сша
nbc
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники ФБР и прокуроры, участвующие в расследовании по делу сына президента США Хантера Байдена, стали получать угрозы со стороны лиц, считающих их действия недостаточными в рамках ведения дела, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. "Прокуроры и агенты ФБР, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и оскорблений со стороны людей, которые считают, что они были недостаточно жесткими по отношению к сыну президента", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на правительственных чиновников и показания конгресса. Телеканал со ссылкой на ранее не публиковавшуюся стенограмму показаний в конгрессе США сообщил, что эти угрозы побудили ФБР создать отдельное подразделение "для их расследования и смягчения последствий". "Мы задействовали целое подразделение по борьбе с угрозами, которые поступают в помещения сотрудников ФБР", - заявляла в июне занимавшая в то время пост помощника директора по персоналу в ФБР Дженнифер Мур. В четверг Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html
https://ria.ru/20230829/dela-1893034036.html
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в мире, сша, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, nbc
В мире, США, Хантер Байден, Федеральное бюро расследований США, NBC
Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
Участвующие в расследовании по делу сына Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Сотрудники ФБР и прокуроры, участвующие в расследовании по делу сына президента США Хантера Байдена, стали получать угрозы со стороны лиц, считающих их действия недостаточными в рамках ведения дела, сообщил
телеканал NBC со ссылкой на источники.
«
"Прокуроры и агенты ФБР, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и оскорблений со стороны людей, которые считают, что они были недостаточно жесткими по отношению к сыну президента", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на правительственных чиновников и показания конгресса.
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
Телеканал со ссылкой на ранее не публиковавшуюся стенограмму показаний в конгрессе США сообщил, что эти угрозы побудили ФБР создать отдельное подразделение "для их расследования и смягчения последствий".
«
"Мы задействовали целое подразделение по борьбе с угрозами, которые поступают в помещения сотрудников ФБР", - заявляла в июне занимавшая в то время пост помощника директора по персоналу в ФБР Дженнифер Мур.
В четверг Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия.
Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.
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