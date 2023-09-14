https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896270620.html

Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам - РИА Новости, 14.09.2023

Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:26

2023-09-14T11:26

2023-09-14T12:59

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896274889_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_fd78d9c519a6732003c78218cfea797e.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она анонсирует расправу над "кремлевскими пропагандистами". Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ."Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса. А учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (статья 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание", — указал он.Как заявил в беседе с РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, угрозы Эштон-Чирилло нужно воспринимать всерьез."По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих — их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", — сказал он.Глава СЖР выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за такие угрозы.Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес представителя российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указала, о ком идет речь.Это не первое резонансное заявление Эштон-Чирилло. В августе, рассказывая о проекте по расширению распространения украинской пропаганды на аудиторию в других странах, трансгендер отметила, что иногда публикует материалы, направленные на привлечение внимания жителей России. При этом официальный представитель ВСУ назвала россиян "тупыми".В августе Эштон-Чирилло, сравнивая украинских и российских бойцов, сказала, что "русские — не люди". Но затем, столкнувшись с волной критики, она заявила, что в тот момент якобы говорила о картонных фигурах в виде военных, находящихся в кадре.Второго августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого — "противодействие российской пропаганде".

https://ria.ru/20220629/oon-1799108842.html

https://ria.ru/20230701/presledovanie-1881666118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), фсб