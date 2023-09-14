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Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам - РИА Новости, 14.09.2023
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11:26 14.09.2023 (обновлено: 12:59 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896270620.html
Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам - РИА Новости, 14.09.2023
Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:26
2023-09-14T12:59
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она анонсирует расправу над "кремлевскими пропагандистами". Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.&quot;Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса. А учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (статья 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание&quot;, — указал он.Как заявил в беседе с РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, угрозы Эштон-Чирилло нужно воспринимать всерьез."По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих — их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", — сказал он.Глава СЖР выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за такие угрозы.Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес представителя российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указала, о ком идет речь.Это не первое резонансное заявление Эштон-Чирилло. В августе, рассказывая о проекте по расширению распространения украинской пропаганды на аудиторию в других странах, трансгендер отметила, что иногда публикует материалы, направленные на привлечение внимания жителей России. При этом официальный представитель ВСУ назвала россиян "тупыми".В августе Эштон-Чирилло, сравнивая украинских и российских бойцов, сказала, что "русские — не люди". Но затем, столкнувшись с волной критики, она заявила, что в тот момент якобы говорила о картонных фигурах в виде военных, находящихся в кадре.Второго августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого — "противодействие российской пропаганде".
https://ria.ru/20220629/oon-1799108842.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), фсб
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ
Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль ФСБ России
Автомобиль ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где она анонсирует расправу над "кремлевскими пропагандистами". Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.
«

"Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса. А учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (статья 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание", — указал он.

Как заявил в беседе с РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, угрозы Эштон-Чирилло нужно воспринимать всерьез.
"По поводу моральных качеств представителей киевского руководства, наверное, рассуждать бессмысленно. Подобные угрозы стоит воспринимать всерьез, мы не раз уже видели теракты в отношении наших журналистов, угрозы постоянно звучат, лидеров общественного мнения и известных ведущих — их охраняют, а коллегам нашим я рекомендую быть осторожными", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Глава СЖР выразил надежду, что когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за такие угрозы.
Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес представителя российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит". При этом она не указала, о ком идет речь.
Это не первое резонансное заявление Эштон-Чирилло. В августе, рассказывая о проекте по расширению распространения украинской пропаганды на аудиторию в других странах, трансгендер отметила, что иногда публикует материалы, направленные на привлечение внимания жителей России. При этом официальный представитель ВСУ назвала россиян "тупыми".
© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло
В августе Эштон-Чирилло, сравнивая украинских и российских бойцов, сказала, что "русские — не люди". Но затем, столкнувшись с волной критики, она заявила, что в тот момент якобы говорила о картонных фигурах в виде военных, находящихся в кадре.
Второго августа украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого — "противодействие российской пропаганде".
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Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ФСБ
 
 
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