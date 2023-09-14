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СМИ: на Украине родители напали на учителя в школе, обвинив в поддержке УПЦ
СМИ: на Украине родители напали на учителя в школе, обвинив в поддержке УПЦ - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: на Украине родители напали на учителя в школе, обвинив в поддержке УПЦ
Родители напали на учителя в одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ),... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:21
2023-09-14T20:21
2023-09-14T20:21
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Родители напали на учителя в одной из школ Львовской области, обвинив его в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пишет украинское издание "Страна.ua". "В одной из школ во Львовской области родители напали на учителя, заявив, что тот является сторонником Украинской православной церкви", - пишет "Страна". На опубликованном видео женщины с криками "Прочь" набрасываются на мужчину. Он в ответ требует убрать руки. Когда произошел инцидент и в чем причина, не уточняется. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, страна.ua, украинская православная церковь, львовская область, россия
Украина, Страна.ua, Украинская православная церковь, Львовская область, Россия
СМИ: на Украине родители напали на учителя в школе, обвинив в поддержке УПЦ
Страна.ua: на Украине родители напали на учителя, обвинив в поддержке УПЦ