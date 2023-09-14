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В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины - РИА Новости, 14.09.2023
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16:59 14.09.2023 (обновлено: 17:00 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html
В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины
В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины - РИА Новости, 14.09.2023
В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины
Пятнадцатилетнего жителя Ярославля будут судить за убийство 48-летнего мужчины на остановке после ссоры в автобусе. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:59
2023-09-14T17:00
происшествия
ярославль
московский комсомолец
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетнего жителя Ярославля будут судить за убийство 48-летнего мужчины на остановке после ссоры в автобусе. "Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Ярославля. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК России по Ярославской области. По данным следствия, в мае текущего года после словесного конфликта с мужчиной в маршрутке несовершеннолетний обвиняемый дождался выхода оппонента на остановке и нанес ему не менее одного удара в область лица, от чего мужчина потерял равновесие и упал на землю. Когда он приподнялся, обвиняемый нанес ему удар ногой в область головы, в результате чего мужчина упал, ударившись головой о металлическую конструкцию остановки. Через непродолжительное время от полученных травм он скончался. СУСК информирует, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Произошедшее на остановке попало на камеру видеонаблюдения и появилось в соцсетях. На нем видно, что молодой человек - высокий и крепкий. После того, как он "уложил" мужчину, он уходит, не оборачиваясь. Тот остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание, и в результате тоже получает удар. В СУСК России по Ярославской области сообщали РИА Новости, что скончавшемуся было 48 лет. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказала РИА Новости, что молодому человеку 15 лет, он ученик девятого класса. По ходатайству следователя подросток был арестован. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был пьян и, как утверждает источник, сам спровоцировал школьника на конфликт, драка завязалась еще в автобусе. Также собеседник уточнил, что мужчина ранее судим. Между тем парень занимается спортом и не рассчитал силу удара. Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", со ссылкой на очевидцев инцидента утверждали, что драку спровоцировал сам подросток - якобы в автобусе он вел себя шумно, и потерпевший сделал ему замечание.
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
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происшествия, ярославль, московский комсомолец
Происшествия, Ярославль, Московский комсомолец
В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины

В Ярославле школьника будут судить за убийство мужчины после ссоры в автобусе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетнего жителя Ярославля будут судить за убийство 48-летнего мужчины на остановке после ссоры в автобусе.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Ярославля. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК России по Ярославской области.
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По данным следствия, в мае текущего года после словесного конфликта с мужчиной в маршрутке несовершеннолетний обвиняемый дождался выхода оппонента на остановке и нанес ему не менее одного удара в область лица, от чего мужчина потерял равновесие и упал на землю. Когда он приподнялся, обвиняемый нанес ему удар ногой в область головы, в результате чего мужчина упал, ударившись головой о металлическую конструкцию остановки. Через непродолжительное время от полученных травм он скончался. СУСК информирует, что обвиняемый признал вину в полном объеме.
Произошедшее на остановке попало на камеру видеонаблюдения и появилось в соцсетях. На нем видно, что молодой человек - высокий и крепкий. После того, как он "уложил" мужчину, он уходит, не оборачиваясь. Тот остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание, и в результате тоже получает удар.
В СУСК России по Ярославской области сообщали РИА Новости, что скончавшемуся было 48 лет. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказала РИА Новости, что молодому человеку 15 лет, он ученик девятого класса. По ходатайству следователя подросток был арестован.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был пьян и, как утверждает источник, сам спровоцировал школьника на конфликт, драка завязалась еще в автобусе. Также собеседник уточнил, что мужчина ранее судим. Между тем парень занимается спортом и не рассчитал силу удара. Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", со ссылкой на очевидцев инцидента утверждали, что драку спровоцировал сам подросток - якобы в автобусе он вел себя шумно, и потерпевший сделал ему замечание.
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