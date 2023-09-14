https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896363432.html

В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины

В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины - РИА Новости, 14.09.2023

В Ярославле школьник предстанет перед судом за убийство мужчины

Пятнадцатилетнего жителя Ярославля будут судить за убийство 48-летнего мужчины на остановке после ссоры в автобусе. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:59

2023-09-14T16:59

2023-09-14T17:00

происшествия

ярославль

московский комсомолец

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетнего жителя Ярославля будут судить за убийство 48-летнего мужчины на остановке после ссоры в автобусе. "Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Ярославля. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК России по Ярославской области. По данным следствия, в мае текущего года после словесного конфликта с мужчиной в маршрутке несовершеннолетний обвиняемый дождался выхода оппонента на остановке и нанес ему не менее одного удара в область лица, от чего мужчина потерял равновесие и упал на землю. Когда он приподнялся, обвиняемый нанес ему удар ногой в область головы, в результате чего мужчина упал, ударившись головой о металлическую конструкцию остановки. Через непродолжительное время от полученных травм он скончался. СУСК информирует, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Произошедшее на остановке попало на камеру видеонаблюдения и появилось в соцсетях. На нем видно, что молодой человек - высокий и крепкий. После того, как он "уложил" мужчину, он уходит, не оборачиваясь. Тот остается лежать на земле. Один из очевидцев делает молодому человеку замечание, и в результате тоже получает удар. В СУСК России по Ярославской области сообщали РИА Новости, что скончавшемуся было 48 лет. Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова рассказала РИА Новости, что молодому человеку 15 лет, он ученик девятого класса. По ходатайству следователя подросток был арестован. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был пьян и, как утверждает источник, сам спровоцировал школьника на конфликт, драка завязалась еще в автобусе. Также собеседник уточнил, что мужчина ранее судим. Между тем парень занимается спортом и не рассчитал силу удара. Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", со ссылкой на очевидцев инцидента утверждали, что драку спровоцировал сам подросток - якобы в автобусе он вел себя шумно, и потерпевший сделал ему замечание.

https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html

https://ria.ru/20230914/ranenie-1896288845.html

ярославль

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происшествия, ярославль, московский комсомолец