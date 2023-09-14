https://ria.ru/20230914/tu-95-1896372470.html

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.09.2023

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали истребители Су-30СМ, сообщили в четверг... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:40

2023-09-14T17:40

2023-09-14T18:31

норвежское море

россия

ту-95мс

безопасность

сергей кобылаш

баренцево море

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали истребители Су-30СМ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - отметили в ведомстве.Как подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html

норвежское море

россия

баренцево море

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Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей 2023-09-14T17:40 true PT1M00S

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Кирилл Волков

норвежское море, россия, ту-95мс, безопасность, сергей кобылаш, баренцево море