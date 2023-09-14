Рейтинг@Mail.ru
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 14.09.2023 (обновлено: 18:31 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/tu-95-1896372470.html
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.09.2023
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали истребители Су-30СМ, сообщили в четверг... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:40
2023-09-14T18:31
норвежское море
россия
ту-95мс
безопасность
сергей кобылаш
баренцево море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896387694_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb156a287208470d4baaf5e04645ea87.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали истребители Су-30СМ, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - отметили в ведомстве.Как подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html
норвежское море
россия
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
2023-09-14T17:40
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896387694_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a58c2f99f0e708a0194dee9c182b7e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвежское море, россия, ту-95мс, безопасность, сергей кобылаш, баренцево море
Норвежское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Сергей Кобылаш, Баренцево море
Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, их сопровождали истребители Су-30СМ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - отметили в ведомстве.
Как подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
15 августа, 13:48
 
Норвежское мореРоссияТу-95МСБезопасностьСергей КобылашБаренцево море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала