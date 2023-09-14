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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:36
2023-09-14T00:36
2023-09-14T00:36
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 23.40 среды по 0.21 четверга (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу