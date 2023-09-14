https://ria.ru/20230914/teatr-1896292038.html

Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты

Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты - РИА Новости, 14.09.2023

Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:37

2023-09-14T12:37

2023-09-14T12:37

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россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "В спектакли будут вводы. Они останутся в репертуаре, но роли актрисы будут заменены другими артистами", – сказали в пресс-службе театра.Ранее телеграм-каналах сообщали, что Искандер якобы задержали за наркотики. Официальными данными об этом РИА Новости не располагает. В театре рассказали, что про задержание узнали из новостей, дополнительной информацией не располагают. Искандер в РАМТе исполняет роли в спектаклях "Денискины рассказы" (Марья Петровна), "Чехов-gala" (Татьяна Алексеевна), "Людоедик" (мама), "Ромео и Джульетта" (Капулетти, мать), "Свои люди - сочтемся" (Устинья Наумовна). -0-

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, происшествия