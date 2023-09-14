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Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты - РИА Новости, 14.09.2023
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Культура
 
12:37 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/teatr-1896292038.html
Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты
Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты - РИА Новости, 14.09.2023
Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты
Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:37
2023-09-14T12:37
культура
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "В спектакли будут вводы. Они останутся в репертуаре, но роли актрисы будут заменены другими артистами", – сказали в пресс-службе театра.Ранее телеграм-каналах сообщали, что Искандер якобы задержали за наркотики. Официальными данными об этом РИА Новости не располагает. В театре рассказали, что про задержание узнали из новостей, дополнительной информацией не располагают. Искандер в РАМТе исполняет роли в спектаклях "Денискины рассказы" (Марья Петровна), "Чехов-gala" (Татьяна Алексеевна), "Людоедик" (мама), "Ромео и Джульетта" (Капулетти, мать), "Свои люди - сочтемся" (Устинья Наумовна). -0-
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россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты

Актрису Рамилю Искандер в спектаклях РАМТ заменят другие артисты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрогон первой в России постановки пьесы Тома Стоппарда "Rock’n’roll
Прогон первой в России постановки пьесы Тома Стоппарда Rock’n’roll - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"В спектакли будут вводы. Они останутся в репертуаре, но роли актрисы будут заменены другими артистами", – сказали в пресс-службе театра.
Ранее телеграм-каналах сообщали, что Искандер якобы задержали за наркотики. Официальными данными об этом РИА Новости не располагает. В театре рассказали, что про задержание узнали из новостей, дополнительной информацией не располагают.
Искандер в РАМТе исполняет роли в спектаклях "Денискины рассказы" (Марья Петровна), "Чехов-gala" (Татьяна Алексеевна), "Людоедик" (мама), "Ромео и Джульетта" (Капулетти, мать), "Свои люди - сочтемся" (Устинья Наумовна). -0-
 
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