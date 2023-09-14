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МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов - РИА Новости, 14.09.2023
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20:26 14.09.2023
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МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов
МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов - РИА Новости, 14.09.2023
МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов
МТС объяснил РИА Новости повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:26
2023-09-14T20:26
экономика
москва
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
жкх
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МТС объяснил РИА Новости повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи. Ранее в четверг абоненты МТС получили уведомления об изменении платы по тарифу. При этом отмечается, что скидки и оптимизирующие опции сохраняются. ФАС заявила о намерении провести проверку насчет обоснованности повышения абонентской платы. В МТС сообщили, что с 28 сентября на некоторых архивных тарифах ежемесячная абонентская плата действительно изменится. Изменение составит менее 10%. Как уточняет оператор, на части тарифов, у которых изменится стоимость, абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет. "Незначительный рост абонентской платы обусловлен увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, а также поддерживать привычное качество услуг связи для наших абонентов", - сообщили в пресс-службе. "Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение - остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых", - сообщили в МТС. В июле Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС, признавшей МТС нарушителем антимонопольного законодательства, так как оператор связи необоснованно повысил в 2022 году стоимость услуг для абонентов более чем на 20% при инфляции в 10,5%, а также законность наложенных на компанию за это нарушение антимонопольных штрафов.
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экономика, москва, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), жкх
Экономика, Москва, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЖКХ
МТС прокомментировал повышение абонентских тарифов

МТС объяснил повышение тарифов увеличением затрат на обслуживание оборудования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый логотип МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. МТС объяснил РИА Новости повышение абонентской платы увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи.
Ранее в четверг абоненты МТС получили уведомления об изменении платы по тарифу. При этом отмечается, что скидки и оптимизирующие опции сохраняются. ФАС заявила о намерении провести проверку насчет обоснованности повышения абонентской платы.
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В МТС сообщили, что с 28 сентября на некоторых архивных тарифах ежемесячная абонентская плата действительно изменится. Изменение составит менее 10%. Как уточняет оператор, на части тарифов, у которых изменится стоимость, абонентская плата сохранялась неизменной в течение нескольких лет.
«
"Незначительный рост абонентской платы обусловлен увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, а также поддерживать привычное качество услуг связи для наших абонентов", - сообщили в пресс-службе.
«
"Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение - остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых", - сообщили в МТС.
В июле Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС, признавшей МТС нарушителем антимонопольного законодательства, так как оператор связи необоснованно повысил в 2022 году стоимость услуг для абонентов более чем на 20% при инфляции в 10,5%, а также законность наложенных на компанию за это нарушение антимонопольных штрафов.
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