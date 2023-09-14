https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html

ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ

ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ

Украинские военные пожаловались, что немецкие танки Leopard оказались неэффективны против беспилотников, сообщает испанская газета Mundo. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:14

2023-09-14T05:14

2023-09-14T05:14

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные пожаловались, что немецкие танки Leopard оказались неэффективны против беспилотников, сообщает испанская газета Mundo. "Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", - сказал изданию украинский военный, представившийся Назаром. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html

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в мире, украина, россия, сша, нато