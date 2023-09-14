https://ria.ru/20230914/stolknoveniya-1896246536.html

При столкновениях в лагере беженцев в Ливане погибли 15 человек

При столкновениях в лагере беженцев в Ливане погибли 15 человек - РИА Новости, 14.09.2023

При столкновениях в лагере беженцев в Ливане погибли 15 человек

Жертвами возобновившихся в среду вечером вооруженных столкновений в лагере беженцев Айн-эль-Хельва между боевым крылом партии "Фатх" и радикальными... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:47

2023-09-14T08:47

2023-09-14T09:15

в мире

ливан

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Жертвами возобновившихся в среду вечером вооруженных столкновений в лагере беженцев Айн-эль-Хельва между боевым крылом партии "Фатх" и радикальными палестинскими бандформированиями, стали 15 человек, еще 150 получили ранения, сообщает ливанское национальное агентство NNA.Ранее в понедельник в результате очередных боестолкновений между палестинскими вооруженными формированиями в лагере Айн-эль-Хельва погибли шесть человек и более 80 получили ранения."Бои, которые уже считаются наиболее ожесточенными, вспыхнули с новой силой утром (в четверг) на всех направлениях. По последним данным, с начала столкновений погибли 15 человек и 150 получили ранения", - пишет агентство.На прошлой неделе, в четверг, в Айн-эль-Хельве вспыхнули столкновения между ФАТХ и вооруженными группировками, в ходе которых велась стрельба из автоматов и были выпущены снаряды. Пресс-служба ФАТХ в Ливане заявила, что стрельбу в лагере начали исламистские группировки. В конце июля между ФАТХ и исламистскими группировками в Айн-эль-Хельве вспыхнули ожесточенные столкновения, продлившиеся несколько дней. Они начались после убийства одного из командиров ФАТХ Ашрафа аль-Армуши.В среду пресс-службы палестинских движений "Фатх" и "Хамас" заявили в совместном коммюнике о достижении всеобщей договоренности о прекращении огня в лагере беженцев и передаче всех кто связан с убийством аль-Армуши ливанским правоохранительным органам. Однако бои возобновились с новой силой уже через несколько часов после заявления.

https://ria.ru/20230813/kokteyl-1889849790.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан