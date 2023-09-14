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Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот - РИА Новости, 14.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:34 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/stipendiya-1896389640.html
Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот
Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот - РИА Новости, 14.09.2023
Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот
Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Московской области в сентябре, среди них 1,5 тысячи поступивших на первый курс студентов, рассказала глава... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:34
2023-09-14T18:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Московской области в сентябре, среди них 1,5 тысячи поступивших на первый курс студентов, рассказала глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам Болатаевой, все обучающиеся получают положенные выплаты автоматически. Каждый студент может рассчитывать на ежемесячную поддержку в размере 6 тысяч рублей.Отмечается, что на стипендии губернатора вправе претендовать сироты, которые очно учатся в колледже, техникуме или университете.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Московской области в сентябре, среди них 1,5 тысячи поступивших на первый курс студентов, рассказала глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам Болатаевой, все обучающиеся получают положенные выплаты автоматически. Каждый студент может рассчитывать на ежемесячную поддержку в размере 6 тысяч рублей.
Отмечается, что на стипендии губернатора вправе претендовать сироты, которые очно учатся в колледже, техникуме или университете.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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