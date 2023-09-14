https://ria.ru/20230914/stipendiya-1896389640.html

Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот

Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот - РИА Новости, 14.09.2023

Стипендию губернатора Подмосковья в сентябре получили более 5 тысяч сирот

Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Московской области в сентябре, среди них 1,5 тысячи поступивших на первый курс студентов, рассказала глава... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:34

2023-09-14T18:34

2023-09-14T18:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч сирот получили стипендию губернатора Московской области в сентябре, среди них 1,5 тысячи поступивших на первый курс студентов, рассказала глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам Болатаевой, все обучающиеся получают положенные выплаты автоматически. Каждый студент может рассчитывать на ежемесячную поддержку в размере 6 тысяч рублей.Отмечается, что на стипендии губернатора вправе претендовать сироты, которые очно учатся в колледже, техникуме или университете.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)