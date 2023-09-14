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Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 14.09.2023
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов
Власти США считают решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:31
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти США считают решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве США в Москве."Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла (Линн – ред.) Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала", - говорится в заявлении посольства."Власти США ответят на это должным образом", - добавили в дипмиссии.В четверг в МИД была вызвана посол США, которой объявили, что первый и второй секретари посольства Джеффри Силин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток. В МИД отметили, что они "вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым", который ранее работал в генконсульстве США во Владивостоке.
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сша, москва, россия, в мире
США, Москва, Россия, В мире
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах после высылки двух дипломатов