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Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 14.09.2023
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20:31 14.09.2023 (обновлено: 20:33 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ssha-1896410132.html
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов - РИА Новости, 14.09.2023
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов
Власти США считают решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве... РИА Новости, 14.09.2023
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти США считают решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве США в Москве."Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла (Линн – ред.) Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала", - говорится в заявлении посольства."Власти США ответят на это должным образом", - добавили в дипмиссии.В четверг в МИД была вызвана посол США, которой объявили, что первый и второй секретари посольства Джеффри Силин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток. В МИД отметили, что они "вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым", который ранее работал в генконсульстве США во Владивостоке.
https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html
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сша, москва, россия, в мире
США, Москва, Россия, В мире
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах из-за высылки дипломатов

Посольство США в Москве заявило об ответных мерах после высылки двух дипломатов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти США считают решение РФ объявить двух американских дипломатов персонами нон грата необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве США в Москве.
"Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла (Линн – ред.) Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала", - говорится в заявлении посольства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
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"Власти США ответят на это должным образом", - добавили в дипмиссии.
В четверг в МИД была вызвана посол США, которой объявили, что первый и второй секретари посольства Джеффри Силин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток. В МИД отметили, что они "вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым", который ранее работал в генконсульстве США во Владивостоке.
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