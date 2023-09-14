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США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями - РИА Новости, 14.09.2023
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17:32 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ssha-1896370595.html
США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями
США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями - РИА Новости, 14.09.2023
США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями
США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:32
2023-09-14T17:32
экономика
сша
трансмашхолдинг
автоваз
русская медная компания
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, обычные и необходимые для завершения любой транзакции, включающей одно или более из указанных заблокированных лиц, разрешены до 12:01 ночи по восточному времени 13 декабря 2023 года", - указано в документе. В списке лицензии указаны "Русская медная компания", "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Трансмашхолдинг", "Автоваз", "Московский автомобильный завод Москвич", машиностроительный завод "Тонар", "Соллерс" и "Арктическая перевалка".
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экономика, сша, трансмашхолдинг, автоваз, русская медная компания
Экономика, США, Трансмашхолдинг, АвтоВАЗ, Русская медная компания
США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями

США до декабря разрешили операции с рядом российских компаний, включая "АвтоВАЗ"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии американского минфина.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, обычные и необходимые для завершения любой транзакции, включающей одно или более из указанных заблокированных лиц, разрешены до 12:01 ночи по восточному времени 13 декабря 2023 года", - указано в документе.
В списке лицензии указаны "Русская медная компания", "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Трансмашхолдинг", "Автоваз", "Московский автомобильный завод Москвич", машиностроительный завод "Тонар", "Соллерс" и "Арктическая перевалка".
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ЭкономикаСШАТрансмашхолдингАвтоВАЗРусская медная компания
 
 
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