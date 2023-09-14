https://ria.ru/20230914/ssha-1896370595.html

США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями

США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями - РИА Новости, 14.09.2023

США до декабря разрешили операции с некоторыми российскими компаниями

США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:32

2023-09-14T17:32

2023-09-14T17:32

экономика

сша

трансмашхолдинг

автоваз

русская медная компания

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США до 13 декабря 2023 года разрешили операции с рядом российских компаний, среди которых "Трансмашхолдинг", "Автоваз" и завод "Москвич", говорится в лицензии американского минфина. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, обычные и необходимые для завершения любой транзакции, включающей одно или более из указанных заблокированных лиц, разрешены до 12:01 ночи по восточному времени 13 декабря 2023 года", - указано в документе. В списке лицензии указаны "Русская медная компания", "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Трансмашхолдинг", "Автоваз", "Московский автомобильный завод Москвич", машиностроительный завод "Тонар", "Соллерс" и "Арктическая перевалка".

https://ria.ru/20230914/oligarkh-1896369561.html

сша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, трансмашхолдинг, автоваз, русская медная компания