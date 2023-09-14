Рейтинг@Mail.ru
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией" - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 14.09.2023 (обновлено: 19:54 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spiker-1896395483.html
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией" - РИА Новости, 14.09.2023
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"
Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:55
2023-09-14T19:54
в мире
сша
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817657594_0:211:3072:1938_1920x0_80_0_0_3c75e76507fd5fc5bc3b5f61c50878dc.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией. &quot;Я не бедный ребенок. Я больше рептилия хладнокровная, настроенная на победу&quot;, — заявила она.На прошлой неделе 83-летняя Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс. Впервые она оказалась в палате представителей в 1987 году. В 2003-м Пелоси стала лидером демократического меньшинства. С 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й она была спикером нижней палаты конгресса. В январе этого года политик ушла на позицию рядовой конгрессвумен. Это случилось после того, как большинство мест в палате представителей получили республиканцы.
https://ria.ru/20230904/impichment-1894202851.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817657594_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_54b26ce45dd218dd0979a5fbe7f44da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нэнси пелоси
В мире, США, Нэнси Пелоси
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"

Экс-спикер палаты представителей Пелоси назвала себя "хладнокровной рептилией"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией.
«

"Я не бедный ребенок. Я больше рептилия хладнокровная, настроенная на победу", — заявила она.

На прошлой неделе 83-летняя Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс. Впервые она оказалась в палате представителей в 1987 году. В 2003-м Пелоси стала лидером демократического меньшинства. С 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й она была спикером нижней палаты конгресса. В январе этого года политик ушла на позицию рядовой конгрессвумен. Это случилось после того, как большинство мест в палате представителей получили республиканцы.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену
4 сентября, 23:52
 
В миреСШАНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала