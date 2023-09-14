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Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией" - РИА Новости, 14.09.2023
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"
Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:55
2023-09-14T18:55
2023-09-14T19:54
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Бывшая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN назвала себя хладнокровной рептилией. "Я не бедный ребенок. Я больше рептилия хладнокровная, настроенная на победу", — заявила она.На прошлой неделе 83-летняя Пелоси объявила о намерении переизбраться в конгресс. Впервые она оказалась в палате представителей в 1987 году. В 2003-м Пелоси стала лидером демократического меньшинства. С 2007-го по 2011-й и с 2019-го по 2023-й она была спикером нижней палаты конгресса. В январе этого года политик ушла на позицию рядовой конгрессвумен. Это случилось после того, как большинство мест в палате представителей получили республиканцы.
https://ria.ru/20230904/impichment-1894202851.html
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в мире, сша, нэнси пелоси
В мире, США, Нэнси Пелоси
Экс-спикер палаты представителей США назвала себя "хладнокровной рептилией"
Экс-спикер палаты представителей Пелоси назвала себя "хладнокровной рептилией"