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ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18 - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 14.09.2023 (обновлено: 14:49 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896328329.html
ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18
ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18 - РИА Новости, 14.09.2023
ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18
Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:48
2023-09-14T14:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. "В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также отмечается, что "в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины". "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18

Минобороны: ВС России уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18 в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС России в зоне проведения спецоперации
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отмечается, что "в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины". "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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