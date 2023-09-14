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ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18

ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18 - РИА Новости, 14.09.2023

ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18

Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:48

2023-09-14T14:48

2023-09-14T14:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. "В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также отмечается, что "в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины". "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавили в МО РФ. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф