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Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2023
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14:33 14.09.2023 (обновлено: 16:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896324148.html
Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области
Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области
Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:33
2023-09-14T16:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
донецкая народная республика
запорожская область
сша
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — рассказали в министерстве.Противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, российская армия отбила три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового, уничтожив до 95 украинских военнослужащих. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР. По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Киев потерял:Кроме того, около Дылеевки в Донецкой Народной Республике уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское и Купянское направленияПодразделения Центральной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР. ВСУ потеряли:Западная группировка отбила атаки штурмовой группы 30-й механизированной бригады противника около Синьковки в Харьковской области. В итоге Вооруженные силы уничтожили до 130 военнослужащих противника, а также несколько единиц техники.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили: Бойцы также уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районе Берестового и Тихого в Харьковской области.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение. ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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Минобороны об атаке ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, США
Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области

Минобороны: в Запорожской области отбита атака, ВСУ потеряли до 140 военных

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — рассказали в министерстве.
Противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, российская армия отбила три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового, уничтожив до 95 украинских военнослужащих. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Вчера, 09:40

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР. По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Киев потерял:
  • до 350 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • три артиллерийские системы М777 и гаубицу M109 производства США;
  • орудие Д-30.
Кроме того, около Дылеевки в Донецкой Народной Республике уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
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Вчера, 06:02

Краснолиманское и Купянское направления

Подразделения Центральной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР. ВСУ потеряли:
  • до 55 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубицу Д-20.
Западная группировка отбила атаки штурмовой группы 30-й механизированной бригады противника около Синьковки в Харьковской области. В итоге Вооруженные силы уничтожили до 130 военнослужащих противника, а также несколько единиц техники.
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11 сентября, 15:07
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили:
  • артиллерийскую систему М777;
  • самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Бойцы также уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районе Берестового и Тихого в Харьковской области.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение.
ВСУ потеряли:
  • до 70 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • семь автомобилей;
  • гаубицу Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСША
 
 
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