Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области
Минобороны: в Запорожской области отбита атака, ВСУ потеряли до 140 военных
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — рассказали в министерстве.
Противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, российская армия отбила три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового, уничтожив до 95 украинских военнослужащих. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
Донецкое направление
Подразделения Южной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР. По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Киев потерял:
- до 350 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- три артиллерийские системы М777 и гаубицу M109 производства США;
- орудие Д-30.
Кроме того, около Дылеевки в Донецкой Народной Республике уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
Краснолиманское и Купянское направления
Подразделения Центральной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР. ВСУ потеряли:
- до 55 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубицу Д-20.
Западная группировка отбила атаки штурмовой группы 30-й механизированной бригады противника около Синьковки в Харьковской области. В итоге Вооруженные силы уничтожили до 130 военнослужащих противника, а также несколько единиц техники.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили:
- артиллерийскую систему М777;
- самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Бойцы также уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районе Берестового и Тихого в Харьковской области.
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение.
ВСУ потеряли:
- до 70 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- семь автомобилей;
- гаубицу Д-30.