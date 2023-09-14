https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896324148.html

Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области

Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области - РИА Новости, 14.09.2023

Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области

Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:33

2023-09-14T14:33

2023-09-14T16:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

донецкая народная республика

запорожская область

сша

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", — рассказали в министерстве.Противник потерял до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, российская армия отбила три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового, уничтожив до 95 украинских военнослужащих. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119, "Мста-Б", Д-20 и Д-30.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР. По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. Киев потерял:Кроме того, около Дылеевки в Донецкой Народной Республике уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское и Купянское направленияПодразделения Центральной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР. ВСУ потеряли:Западная группировка отбила атаки штурмовой группы 30-й механизированной бригады противника около Синьковки в Харьковской области. В итоге Вооруженные силы уничтожили до 130 военнослужащих противника, а также несколько единиц техники.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили: Бойцы также уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районе Берестового и Тихого в Харьковской области.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение. ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html

https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896239127.html

https://ria.ru/20230911/svo-1895594778.html

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская область

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об атаке ВСУ на Запорожском направлении Российские военные отбили атаку ВСУ в Запорожской области 2023-09-14T14:33 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, донецкая народная республика, запорожская область, сша