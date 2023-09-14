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В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:24 14.09.2023 (обновлено: 10:00 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896241774.html
В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:24
2023-09-14T10:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщили в Минобороны.&quot;Четырнадцатого сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота &quot;Сергей Котов&quot; в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля&quot;, — отметили в ведомстве.Это не первый подобный инцидент. Так, в среду российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.
https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html
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черное море, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

МО: в Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ при отражении атаки

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщили в Минобороны.
«

"Четырнадцатого сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — отметили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Так, в среду российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.
В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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