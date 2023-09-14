https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896241774.html

В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:24

2023-09-14T07:24

2023-09-14T10:00

специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов", сообщили в Минобороны."Четырнадцатого сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля", — отметили в ведомстве.Это не первый подобный инцидент. Так, в среду российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.

https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html

черное море

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черное море, россия, вооруженные силы украины, происшествия, украина