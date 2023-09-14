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Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа - РИА Новости, 14.09.2023
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05:03 14.09.2023 (обновлено: 11:05 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896237511.html
Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа
Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа - РИА Новости, 14.09.2023
Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа
Подразделения группировки "Центр" сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:03
2023-09-14T11:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", — отметил Савчук.По его словам, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация ударили по подразделениям 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества.&quot;Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожена боевая бронированная машина&quot;, — добавил Савчук.В свою очередь, средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских беспилотника, заключил он.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа

МО: войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа под Красным Лиманом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", — отметил Савчук.
По его словам, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация ударили по подразделениям 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества.
«

"Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожена боевая бронированная машина", — добавил Савчук.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских беспилотника, заключил он.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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