https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896237511.html

Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа

Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа - РИА Новости, 14.09.2023

Российские войска сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа

Подразделения группировки "Центр" сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:03

2023-09-14T05:03

2023-09-14T11:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" сорвали две атаки ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ", — отметил Савчук.По его словам, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация ударили по подразделениям 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожена боевая бронированная машина", — добавил Савчук.В свою очередь, средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских беспилотника, заключил он.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896212860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность