https://ria.ru/20230914/soyuz-1896339376.html

Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"

Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24" - РИА Новости, 14.09.2023

Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:26

2023-09-14T15:26

2023-09-14T16:53

космос - риа наука

байконур (город)

олег кононенко

николай чуб

роскосмос

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БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции на корабле "Союз МС-24" 15 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", - сказал он. В дублирующем экипаже российский космонавт Алексей Овчинин и американка Трейси Дайсон. Их всего двое, потому что месяц назад главная медкомиссия не допустила космонавта Олега Платонова до продолжения подготовки. С тех пор Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём ожидается в 18.44 мск 15 сентября. Полёт "Союза МС-24" к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт немногим более трёх часов. Кононенко с Чубом проведут на станции год, О'Хара – полгода. У российских космонавтов запланировано проведение около 60 экспериментов, в том числе семь - новых для МКС, а также до четырёх выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html

байконур (город)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, роскосмос