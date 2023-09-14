https://ria.ru/20230914/soyuz-1896339376.html
Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"
Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24" - РИА Новости, 14.09.2023
Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:26
2023-09-14T15:26
2023-09-14T16:53
космос - риа наука
байконур (город)
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
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БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции на корабле "Союз МС-24" 15 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", - сказал он. В дублирующем экипаже российский космонавт Алексей Овчинин и американка Трейси Дайсон. Их всего двое, потому что месяц назад главная медкомиссия не допустила космонавта Олега Платонова до продолжения подготовки. С тех пор Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём ожидается в 18.44 мск 15 сентября. Полёт "Союза МС-24" к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт немногим более трёх часов. Кононенко с Чубом проведут на станции год, О'Хара – полгода. У российских космонавтов запланировано проведение около 60 экспериментов, в том числе семь - новых для МКС, а также до четырёх выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html
https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, николай чуб, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос
Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-24"
Госкомиссия разрешила Кононенко, Чубу и О'Харе полет на "Союзе МС-24"
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила полёт россиян Олега Кононенко и Николая Чуба с астронавтом НАСА Лорал О'Харой к Международной космической станции на корабле "Союз МС-24" 15 сентября, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-24", - сказал он.
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
В дублирующем экипаже российский космонавт Алексей Овчинин
и американка Трейси Дайсон. Их всего двое, потому что месяц назад главная медкомиссия не допустила космонавта Олега Платонова до продолжения подготовки. С тех пор Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём ожидается в 18.44 мск 15 сентября. Полёт "Союза МС-24" к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт немногим более трёх часов.
Кононенко с Чубом проведут на станции год, О'Хара – полгода. У российских космонавтов запланировано проведение около 60 экспериментов, в том числе семь - новых для МКС, а также до четырёх выходов в открытый космос.
Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю