https://ria.ru/20230914/sotsproekty-1896276204.html
"Акрон" направил на соцпроекты Новгородской области более 450 млн руб
"Акрон" направил на соцпроекты Новгородской области более 450 млн руб - РИА Новости, 14.09.2023
"Акрон" направил на соцпроекты Новгородской области более 450 млн руб
"Акрон" направил на проекты социально-экономического развития Новгородской области более 450 миллионов рублей в 2022-м, что на 57% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:49
2023-09-14T11:49
2023-09-14T13:03
андрей никитин (политик)
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. "Акрон" направил на проекты социально-экономического развития Новгородской области более 450 миллионов рублей в 2022-м, что на 57% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что губернатор региона Андрей Никитин и вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор на встрече обсудили социально-экономическое развитие региона и итоги реализации социальных проектов предприятия. "В 2022 году предприятие направило 459 миллионов рублей на социальные проекты и поддержку благотворительных программ в Новгородской области, что на 57% больше, чем годом ранее. Основными направлениями поддержки стали сферы образования, здравоохранения и культуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что Никитин и Кантор посетили социальные объекты, которые развиваются в рамках государственно-частного партнерства. Так, в Областной детской клинической больнице отремонтировано пять отделений, в том числе при поддержке предприятия. Теперь в медучреждении новое отделение магнитно-резонансной томографии. Это единственное подобное отделение для детей в регионе. Ранее малышей направляли на МРТ в Санкт-Петербург. Обследование могут проходить и беременные женщины, что позволяет с высокой точностью диагностировать врожденные пороки. "Акрон" выступает хорошим партнером и с точки зрения поддержки социально важных проектов, и в отношении достойных зарплат и условий труда для своих сотрудников. Я рад, что руководство предприятия понимает, что такое социальная ответственность и готово участвовать в улучшении качества жизни новгородцев. Наша совместная работа по обсуждению проектов идет постоянно", - отметил Никитин. Делегация также посетила Гериатрический центр на базе клинического госпиталя ветеранов войн, где гостям показали лечебно-диагностическое отделение. Оборудование госпиталя для медицинской реабилитации открывает возможности раннего восстановления повреждённых функций центральной нервной системы. "Наше предприятие активно развивается, и мы вкладываем ресурсы не только в модернизацию мощностей, но и в улучшение условий для жизни в Великом Новгороде. Мы стараемся, в первую очередь, поддерживать те направления, где есть в этом острая необходимость. При сотрудничестве с правительством Новгородской области удается определять эти точки", - подчеркнул Кантор.
https://ria.ru/20230914/klaster-1896262802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никитин (политик), великий новгород, новгородская область
Андрей Никитин (политик), Великий Новгород, Новгородская область
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. "Акрон" направил на проекты социально-экономического развития Новгородской области более 450 миллионов рублей в 2022-м, что на 57% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что губернатор региона Андрей Никитин
и вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор на встрече обсудили социально-экономическое развитие региона и итоги реализации социальных проектов предприятия.
"В 2022 году предприятие направило 459 миллионов рублей на социальные проекты и поддержку благотворительных программ в Новгородской области, что на 57% больше, чем годом ранее. Основными направлениями поддержки стали сферы образования, здравоохранения и культуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Никитин и Кантор посетили социальные объекты, которые развиваются в рамках государственно-частного партнерства. Так, в Областной детской клинической больнице отремонтировано пять отделений, в том числе при поддержке предприятия. Теперь в медучреждении новое отделение магнитно-резонансной томографии. Это единственное подобное отделение для детей в регионе. Ранее малышей направляли на МРТ в Санкт-Петербург
. Обследование могут проходить и беременные женщины, что позволяет с высокой точностью диагностировать врожденные пороки.
«
"Акрон" выступает хорошим партнером и с точки зрения поддержки социально важных проектов, и в отношении достойных зарплат и условий труда для своих сотрудников. Я рад, что руководство предприятия понимает, что такое социальная ответственность и готово участвовать в улучшении качества жизни новгородцев. Наша совместная работа по обсуждению проектов идет постоянно", - отметил Никитин.
Делегация также посетила Гериатрический центр на базе клинического госпиталя ветеранов войн, где гостям показали лечебно-диагностическое отделение. Оборудование госпиталя для медицинской реабилитации открывает возможности раннего восстановления повреждённых функций центральной нервной системы.
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"Наше предприятие активно развивается, и мы вкладываем ресурсы не только в модернизацию мощностей, но и в улучшение условий для жизни в Великом Новгороде
. Мы стараемся, в первую очередь, поддерживать те направления, где есть в этом острая необходимость. При сотрудничестве с правительством Новгородской области удается определять эти точки", - подчеркнул Кантор.