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Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество - РИА Новости, 14.09.2023
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Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество
Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество - РИА Новости, 14.09.2023
Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество
Компания Sitronics Group и ФГБУ "Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России" подписали соглашение о... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:56
2023-09-14T17:56
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 сен - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group и ФГБУ "Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанционного спутникового мониторинга на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Цели сотрудничества – неинвазивный контроль за объектами животного мира, оценка миграционных потоков и популяционных изменений, детектирование пожаров и очагов их возгорания, а также предотвращение незаконной хозяйственной деятельности. В рамках соглашения планируется развитие Автоматической идентификационной системы (АИС), интеграция в имеющиеся сервисы, разработка комплексного решения по предоставлению данных пользователям. Также соглашением предусмотрена разработка инфраструктурных объектов (спутниковое и наземное оборудование) для экспериментальной передачи коротких сообщений на ООПТ федерального значения и создание ИИ-решений по мониторингу биологического разнооб-разия и предупреждению чрезвычайных ситуаций. "Развитие сервисов предоставления данных позволит оперативно и достоверно контролировать ситуацию и возникающие инциденты, к примеру, очаги пожаров или несанкционированную хозяйственную деятельность. Это необходимый инструмент для контроля, принятия мер и выработки решений", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России" Кирилл Белов отметил, что разрабатываемые решения способны вывести на качественно новый уровень процесс дистанционного учета и мониторинга природоохранных зон, что позволит ООПТ федерального значения управлять широким спектром процессов с потенциалом повышения их производительности и снижения ресурсоемкости. Реализация этих направлений обеспечит развитие систем дистанционного мониторинга ООПТ федерального значения на базе современных цифровых сервисов, данных дистанционного зондирования Земли и аналитики с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач, стоящих перед Минприроды России в рамках национального проекта "Экология" в части федеральных проектов "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" и "Чистый воздух". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group и ФГБУ "Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанционного спутникового мониторинга на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения.
Цели сотрудничества – неинвазивный контроль за объектами животного мира, оценка миграционных потоков и популяционных изменений, детектирование пожаров и очагов их возгорания, а также предотвращение незаконной хозяйственной деятельности.
В рамках соглашения планируется развитие Автоматической идентификационной системы (АИС), интеграция в имеющиеся сервисы, разработка комплексного решения по предоставлению данных пользователям. Также соглашением предусмотрена разработка инфраструктурных объектов (спутниковое и наземное оборудование) для экспериментальной передачи коротких сообщений на ООПТ федерального значения и создание ИИ-решений по мониторингу биологического разнооб-разия и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
"Развитие сервисов предоставления данных позволит оперативно и достоверно контролировать ситуацию и возникающие инциденты, к примеру, очаги пожаров или несанкционированную хозяйственную деятельность. Это необходимый инструмент для контроля, принятия мер и выработки решений", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России" Кирилл Белов отметил, что разрабатываемые решения способны вывести на качественно новый уровень процесс дистанционного учета и мониторинга природоохранных зон, что позволит ООПТ федерального значения управлять широким спектром процессов с потенциалом повышения их производительности и снижения ресурсоемкости.
Реализация этих направлений обеспечит развитие систем дистанционного мониторинга ООПТ федерального значения на базе современных цифровых сервисов, данных дистанционного зондирования Земли и аналитики с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач, стоящих перед Минприроды России в рамках национального проекта "Экология" в части федеральных проектов "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" и "Чистый воздух".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
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