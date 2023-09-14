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Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество

Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество - РИА Новости, 14.09.2023

Sitronics Group и ФГБУ "РФИ Минприроды России" начинают сотрудничество

Компания Sitronics Group и ФГБУ "Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России" подписали соглашение о... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:56

2023-09-14T17:56

2023-09-14T17:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 сен - пресс-служба АО "Ситроникс". Компания Sitronics Group и ФГБУ "Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанционного спутникового мониторинга на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Цели сотрудничества – неинвазивный контроль за объектами животного мира, оценка миграционных потоков и популяционных изменений, детектирование пожаров и очагов их возгорания, а также предотвращение незаконной хозяйственной деятельности. В рамках соглашения планируется развитие Автоматической идентификационной системы (АИС), интеграция в имеющиеся сервисы, разработка комплексного решения по предоставлению данных пользователям. Также соглашением предусмотрена разработка инфраструктурных объектов (спутниковое и наземное оборудование) для экспериментальной передачи коротких сообщений на ООПТ федерального значения и создание ИИ-решений по мониторингу биологического разнооб-разия и предупреждению чрезвычайных ситуаций. "Развитие сервисов предоставления данных позволит оперативно и достоверно контролировать ситуацию и возникающие инциденты, к примеру, очаги пожаров или несанкционированную хозяйственную деятельность. Это необходимый инструмент для контроля, принятия мер и выработки решений", - сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России" Кирилл Белов отметил, что разрабатываемые решения способны вывести на качественно новый уровень процесс дистанционного учета и мониторинга природоохранных зон, что позволит ООПТ федерального значения управлять широким спектром процессов с потенциалом повышения их производительности и снижения ресурсоемкости. Реализация этих направлений обеспечит развитие систем дистанционного мониторинга ООПТ федерального значения на базе современных цифровых сервисов, данных дистанционного зондирования Земли и аналитики с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач, стоящих перед Минприроды России в рамках национального проекта "Экология" в части федеральных проектов "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" и "Чистый воздух". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы