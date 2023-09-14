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Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 14.09.2023 (обновлено: 22:16 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/soldat-1896416752.html
Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат
Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат - РИА Новости, 14.09.2023
Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат
О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:42
2023-09-14T22:16
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
киев
украина
марат хуснуллин
ян гагин
александр богомаз
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости.Потери Киева с начала спецоперацииВСУ c начала российской спецоперации лишились уже около полумиллиона солдат, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в этих сведениях не учтены санитарные потери. Речь идет о тех, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет. Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже очень большая цифра, подчеркнул Гагин. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил он. Ход операцииВ миреГлавнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии встречи главнокомандующих альянса. По его словам, "потребность в новом вооружении превосходит производство".Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Встреча лидеров двух государств прошла в среду. Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр, выступая на пресс-конференции в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230914/shturm-1896408116.html
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html
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космос - риа наука, россия, киев, украина, марат хуснуллин, ян гагин, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Киев, Украина, Марат Хуснуллин, Ян Гагин, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ
Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат

Гагин: Киев с начала СВО потерял порядка полумиллиона военнослужащих

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости.

Потери Киева с начала спецоперации

ВСУ c начала российской спецоперации лишились уже около полумиллиона солдат, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в этих сведениях не учтены санитарные потери. Речь идет о тех, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет.
Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже очень большая цифра, подчеркнул Гагин. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил он.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
Вчера, 20:09

Ход операции

  • Киев за сутки потерял на Донецком и Запорожском направлениях около 440 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 130, на Краснолиманском — до 55, сообщили в Минобороны.
  • Вооруженные силы России отразили атаки Украины у Синьковки в Харьковской области, у Червоной Дибровы в ЛНР, у Приютного в Запорожской области, а также в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.
  • Подразделения группировки войск "Центр" сорвали две атаки ВСУ, поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества, ликвидировано порядка 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
  • Авиация и системы ПВО уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона противника, в том числе 11 беспилотников самолетного типа над Крымом.
  • Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов.
  • Украина атаковала пятью катерами-дронами корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря, все морские беспилотники удалось уничтожить.
  • Киев пытался атаковать морским беспилотником корабль на воздушной подушке "Самум" в Черном море, безэкипажный катер был уничтожен огнем с корабля.
  • Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
  • Российская ПВО сбила украинские беспилотники самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА нет, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
  • Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее украинский спикер заявила о расправе над "кремлевскими пропагандистами" и угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", не указывая, о ком идет речь.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
Вчера, 14:29

В мире

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии встречи главнокомандующих альянса. По его словам, "потребность в новом вооружении превосходит производство".
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Встреча лидеров двух государств прошла в среду.
Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр, выступая на пресс-конференции в Москве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском
Вчера, 07:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияКиевУкраинаМарат ХуснуллинЯн ГагинАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШ
 
 
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