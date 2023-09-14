https://ria.ru/20230914/soldat-1896416752.html

Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат

Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат - РИА Новости, 14.09.2023

Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат

О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:42

2023-09-14T21:42

2023-09-14T22:16

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

киев

украина

марат хуснуллин

ян гагин

александр богомаз

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости.Потери Киева с начала спецоперацииВСУ c начала российской спецоперации лишились уже около полумиллиона солдат, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в этих сведениях не учтены санитарные потери. Речь идет о тех, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет. Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже очень большая цифра, подчеркнул Гагин. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил он. Ход операцииВ миреГлавнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии встречи главнокомандующих альянса. По его словам, "потребность в новом вооружении превосходит производство".Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Встреча лидеров двух государств прошла в среду. Арабо-мусульманский мир выступает за справедливость, поэтому последователи ислама во всем мире разделяют точку зрения России в сражении с Украиной, заявил генеральный координатор исламского фронта действий Ливана шейх Аль Джайд Зухейр, выступая на пресс-конференции в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230914/shturm-1896408116.html

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html

https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896242131.html

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