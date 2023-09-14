Спецоперация, 14 сентября: Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат
Гагин: Киев с начала СВО потерял порядка полумиллиона военнослужащих
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ и проблемах с боеприпасами у НАТО — в материале РИА Новости.
Потери Киева с начала спецоперации
ВСУ c начала российской спецоперации лишились уже около полумиллиона солдат, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в этих сведениях не учтены санитарные потери. Речь идет о тех, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет.
Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже очень большая цифра, подчеркнул Гагин. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил он.
Ход операции
- Киев за сутки потерял на Донецком и Запорожском направлениях около 440 солдат, на Южнодонецком — до 140, на Купянском — до 130, на Краснолиманском — до 55, сообщили в Минобороны.
- Вооруженные силы России отразили атаки Украины у Синьковки в Харьковской области, у Червоной Дибровы в ЛНР, у Приютного в Запорожской области, а также в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.
- Подразделения группировки войск "Центр" сорвали две атаки ВСУ, поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районе Серебрянского лесничества, ликвидировано порядка 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
- Авиация и системы ПВО уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона противника, в том числе 11 беспилотников самолетного типа над Крымом.
- Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов.
- Украина атаковала пятью катерами-дронами корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря, все морские беспилотники удалось уничтожить.
- Киев пытался атаковать морским беспилотником корабль на воздушной подушке "Самум" в Черном море, безэкипажный катер был уничтожен огнем с корабля.
- Открылось движение автомобилей по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
- Российская ПВО сбила украинские беспилотники самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА нет, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
- Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам. Ранее украинский спикер заявила о расправе над "кремлевскими пропагандистами" и угрожала представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", не указывая, о ком идет речь.
В мире
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Встреча лидеров двух государств прошла в среду.
* Запрещенная в России террористическая организация.