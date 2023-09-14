https://ria.ru/20230914/sochi-1896333009.html

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера"

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера" - РИА Новости, 14.09.2023

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера"

Прокуратура организовала проверку после падения двух женщин в обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:03

2023-09-14T15:03

2023-09-14T16:53

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения двух женщин в обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура Краснодарского края. Инцидент произошел вечером 10 сентября. Краевой прокуратурой предварительно установлено, что две женщины упали в обрыв напротив парка "Ривьера", на месте отсутствовали знаки, предупреждавшие об опасности. В результате падения две женщины были госпитализированы. "Прокуратурой Центрального района города Сочи организована проверка по факту травмирования двух женщин в парке "Ривьера", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кубани, одна из пострадавших женщин скончалась от травм в ночь на четверг. Прокуратура также даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции.В СУСК РФ по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что после происшествия возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895788609.html

https://ria.ru/20230913/sochi-1896022206.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия