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В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера" - РИА Новости, 14.09.2023
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15:03 14.09.2023 (обновлено: 16:53 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sochi-1896333009.html
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера"
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера" - РИА Новости, 14.09.2023
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера"
Прокуратура организовала проверку после падения двух женщин в обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:03
2023-09-14T16:53
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения двух женщин в обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура Краснодарского края. Инцидент произошел вечером 10 сентября. Краевой прокуратурой предварительно установлено, что две женщины упали в обрыв напротив парка "Ривьера", на месте отсутствовали знаки, предупреждавшие об опасности. В результате падения две женщины были госпитализированы. "Прокуратурой Центрального района города Сочи организована проверка по факту травмирования двух женщин в парке "Ривьера", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кубани, одна из пострадавших женщин скончалась от травм в ночь на четверг. Прокуратура также даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции.В СУСК РФ по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что после происшествия возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895788609.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера"

В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка "Ривьера", одна из них умерла

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения двух женщин в обрыв напротив парка "Ривьера" в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратура Краснодарского края.
Инцидент произошел вечером 10 сентября. Краевой прокуратурой предварительно установлено, что две женщины упали в обрыв напротив парка "Ривьера", на месте отсутствовали знаки, предупреждавшие об опасности. В результате падения две женщины были госпитализированы.
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"Прокуратурой Центрального района города Сочи организована проверка по факту травмирования двух женщин в парке "Ривьера", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кубани, одна из пострадавших женщин скончалась от травм в ночь на четверг.
Прокуратура также даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС, МЧС и полиции.
В СУСК РФ по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что после происшествия возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), на месте работают следователи и криминалисты.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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