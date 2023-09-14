https://ria.ru/20230914/snegur-1896245531.html

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур - РИА Новости, 14.09.2023

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:25

2023-09-14T08:25

2023-09-14T18:34

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молдавия

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КИШИНЕВ, 14 сен — РИА Новости. Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. "Печально, братья, грустно... Тринадцатого сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал Тампиза на своей странице в Facebook*.Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996-го. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия