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Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур - РИА Новости, 14.09.2023
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:25
2023-09-14T08:25
2023-09-14T18:34
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КИШИНЕВ, 14 сен — РИА Новости. Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. "Печально, братья, грустно... Тринадцатого сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал Тампиза на своей странице в Facebook*.Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996-го. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер в возрасте 82 лет
КИШИНЕВ, 14 сен — РИА Новости. Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза.
"Печально, братья, грустно... Тринадцатого сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал Тампиза на своей странице в Facebook*.
Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996-го. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией
, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.