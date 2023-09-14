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Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур - РИА Новости, 14.09.2023
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08:25 14.09.2023 (обновлено: 18:34 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/snegur-1896245531.html
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур - РИА Новости, 14.09.2023
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур
Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:25
2023-09-14T18:34
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 14 сен — РИА Новости. Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза. "Печально, братья, грустно... Тринадцатого сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал Тампиза на своей странице в Facebook*.Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996-го. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Первый президент Молдавии Мирча Снегур умер в возрасте 82 лет

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПервый президент Молдавии Мирча Снегур
Первый президент Молдавии Мирча Снегур - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Первый президент Молдавии Мирча Снегур. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 сен — РИА Новости. Скончался первый президент Молдавии Мирча Снегур, сообщил бывший вице-премьер-министр республики Константин Тампиза.
"Печально, братья, грустно... Тринадцатого сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал Тампиза на своей странице в Facebook*.
Снегур стал первым президентом Молдавии в 1990 году, он занимал эту должность вплоть до декабря 1996-го. В 1980-х годах он был секретарем Центрального комитета Компартии Молдавии, затем был назначен председателем президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. В качестве президента Снегур не поддержал идею объединения с Румынией, однако выступал за ликвидацию автономии Приднестровья, что привело к конфликту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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