https://ria.ru/20230914/smi-1896333866.html

В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ

В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ - РИА Новости, 14.09.2023

В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ

Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых назвал попранием свободы слова угрозы представителя сил обороны Украины Сары... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:08

2023-09-14T15:08

2023-09-14T15:12

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых назвал попранием свободы слова угрозы представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло российским журналистам. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Для меня этот персонаж, скажу откровенно, ни он, ни она, а оно. И это лицо современной украинской власти. Ни один уважающий себя государственный чиновник, даже в самой тоталитарной стране мира, не может себе позволить прямые угрозы журналистам. Это просто недопустимо. И вопрос, почему молчат все европейские и мировые журналистские объединения по поводу такого вопиющего нарушения и попрания свободы слова?" - сказал Первых РИА Новости. По его словам, США и Украину сегодня можно охарактеризовать как страны, которые победили у себя демократию.

https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html

украина

сша

республика крым

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украина, сша, в мире, республика крым