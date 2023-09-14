https://ria.ru/20230914/smi-1896333866.html
В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ
В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ - РИА Новости, 14.09.2023
В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ
Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых назвал попранием свободы слова угрозы представителя сил обороны Украины Сары... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:08
2023-09-14T15:08
2023-09-14T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых назвал попранием свободы слова угрозы представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло российским журналистам. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Для меня этот персонаж, скажу откровенно, ни он, ни она, а оно. И это лицо современной украинской власти. Ни один уважающий себя государственный чиновник, даже в самой тоталитарной стране мира, не может себе позволить прямые угрозы журналистам. Это просто недопустимо. И вопрос, почему молчат все европейские и мировые журналистские объединения по поводу такого вопиющего нарушения и попрания свободы слова?" - сказал Первых РИА Новости. По его словам, США и Украину сегодня можно охарактеризовать как страны, которые победили у себя демократию.
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РИА Новости
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украина, сша, в мире, республика крым
Украина, США, В мире, Республика Крым
В Крыму прокомментировали угрозы представителя ВСУ в адрес российских СМИ
Первых назвал угрозы представителя ВСУ российским СМИ попранием свободы слова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых назвал попранием свободы слова угрозы представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло российским журналистам.
Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены.
"Для меня этот персонаж, скажу откровенно, ни он, ни она, а оно. И это лицо современной украинской власти. Ни один уважающий себя государственный чиновник, даже в самой тоталитарной стране мира, не может себе позволить прямые угрозы журналистам. Это просто недопустимо. И вопрос, почему молчат все европейские и мировые журналистские объединения по поводу такого вопиющего нарушения и попрания свободы слова?" - сказал Первых РИА Новости.
По его словам, США
и Украину
сегодня можно охарактеризовать как страны, которые победили у себя демократию.
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез