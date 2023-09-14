https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов - РИА Новости, 14.09.2023
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:42
2023-09-14T19:42
2023-09-14T19:43
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887832519_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_cb8a487717e50badb006cf1f421d9501.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что по результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html
https://ria.ru/20230913/istochnik-1896207523.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887832519_141:0:1021:660_1920x0_80_0_0_6aba56f26b16f75d7bfa372cf8f9c0e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов
Бастрыкин поручил проверить угрозы Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов