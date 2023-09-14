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СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов - РИА Новости, 14.09.2023
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19:42 14.09.2023 (обновлено: 19:43 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов - РИА Новости, 14.09.2023
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:42
2023-09-14T19:43
россия
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что по результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html
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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов

Бастрыкин поручил проверить угрозы Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены.
Актер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Стрелять в русских". Шон Пенн захотел переплавить "Оскары" на пули для ВСУ
Вчера, 19:19
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", - сказали в ведомстве.
В СК РФ подчеркнули, что по результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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13 сентября, 20:22
 
РоссияУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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