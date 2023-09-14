https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html

СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов

СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов - РИА Новости, 14.09.2023

СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:42

2023-09-14T19:42

2023-09-14T19:43

россия

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", - сказали в ведомстве. В СК РФ подчеркнули, что по результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка.

https://ria.ru/20230914/oskar-1896399667.html

https://ria.ru/20230913/istochnik-1896207523.html

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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины