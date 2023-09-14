В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты
В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за непотушенной сигареты
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Причиной пожара в бывшей купеческой усадьбе в центре Ярославля, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета, которую бросил забравшийся в здание переночевать ранее судимый бездомный мужчина, сообщают областные УМВД и прокуратура.
Ранее прокуратура Ярославской области сообщала, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия". В ГУМЧС РФ по региону уточняли РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
«
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кировскому городскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1982 года рождения без определенного места жительства. По имеющейся информации, подозреваемый проник в вышеуказанное здание с целью переночевать, бросил непотушенную сигарету и уснул, вследствие чего и начался пожар", - сообщает УМВД.
Областная прокуратура уточняет, что мужчина ранее судим.
«
"По указанию прокурора города Ярославля территориальным отделом главного управления МЧС России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - информирует прокуратура, отмечая, что по постановлению прокурора города уголовное дело передано в отдел органов внутренних дел по Кировскому городскому району для соединения с ранее возбужденным уголовным делом.
Пожар в доме по улице Ушинского, 16 в историческом центре Ярославля произошел 9 сентября. Возгорание возникло на втором этаже здания и охватило 200 квадратных метров, пожарные спасли из здания одного человека. В результате ЧП здание практически уничтожено.
Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании располагался военкомат.