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В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты - РИА Новости, 14.09.2023
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18:21 14.09.2023
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В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты
В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты - РИА Новости, 14.09.2023
В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты
Причиной пожара в бывшей купеческой усадьбе в центре Ярославля, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета, которую бросил забравшийся в здание... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:21
2023-09-14T18:21
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Причиной пожара в бывшей купеческой усадьбе в центре Ярославля, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета, которую бросил забравшийся в здание переночевать ранее судимый бездомный мужчина, сообщают областные УМВД и прокуратура. Ранее прокуратура Ярославской области сообщала, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия". В ГУМЧС РФ по региону уточняли РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кировскому городскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1982 года рождения без определенного места жительства. По имеющейся информации, подозреваемый проник в вышеуказанное здание с целью переночевать, бросил непотушенную сигарету и уснул, вследствие чего и начался пожар", - сообщает УМВД. Областная прокуратура уточняет, что мужчина ранее судим. "По указанию прокурора города Ярославля территориальным отделом главного управления МЧС России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - информирует прокуратура, отмечая, что по постановлению прокурора города уголовное дело передано в отдел органов внутренних дел по Кировскому городскому району для соединения с ранее возбужденным уголовным делом. Пожар в доме по улице Ушинского, 16 в историческом центре Ярославля произошел 9 сентября. Возгорание возникло на втором этаже здания и охватило 200 квадратных метров, пожарные спасли из здания одного человека. В результате ЧП здание практически уничтожено. Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании располагался военкомат.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты

В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за непотушенной сигареты

© Фото : Прокуратура Ярославской области/TelegramУсадьба Вахрамеева в Ярославле после пожара
Усадьба Вахрамеева в Ярославле после пожара - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Прокуратура Ярославской области/Telegram
Усадьба Вахрамеева в Ярославле после пожара
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Причиной пожара в бывшей купеческой усадьбе в центре Ярославля, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета, которую бросил забравшийся в здание переночевать ранее судимый бездомный мужчина, сообщают областные УМВД и прокуратура.
Ранее прокуратура Ярославской области сообщала, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия". В ГУМЧС РФ по региону уточняли РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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«
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кировскому городскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1982 года рождения без определенного места жительства. По имеющейся информации, подозреваемый проник в вышеуказанное здание с целью переночевать, бросил непотушенную сигарету и уснул, вследствие чего и начался пожар", - сообщает УМВД.
Областная прокуратура уточняет, что мужчина ранее судим.
«
"По указанию прокурора города Ярославля территориальным отделом главного управления МЧС России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - информирует прокуратура, отмечая, что по постановлению прокурора города уголовное дело передано в отдел органов внутренних дел по Кировскому городскому району для соединения с ранее возбужденным уголовным делом.
Пожар в доме по улице Ушинского, 16 в историческом центре Ярославля произошел 9 сентября. Возгорание возникло на втором этаже здания и охватило 200 квадратных метров, пожарные спасли из здания одного человека. В результате ЧП здание практически уничтожено.
Согласно данным министерства культуры Ярославской области, по адресу улица Ушинского 16, 16а и 16б располагается бывшая усадьба купца Вахрамеева, построенная в 1912 году. Это памятник федерального значения. Ранее в здании располагался военкомат.
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ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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