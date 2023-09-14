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Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 14.09.2023 (обновлено: 22:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/shturm-1896408116.html
Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю - РИА Новости, 14.09.2023
Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
Военнослужащих ВСУ отправили на штурм на Авдеевском направлении (ДНР) по минному полю, из трех групп по 20 человек почти никто не выжил, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:09
2023-09-14T22:42
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Военнослужащих ВСУ отправили на штурм на Авдеевском направлении (ДНР) по минному полю, из трех групп по 20 человек почти никто не выжил, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты Виталий Битюк, который попал в плен к российским войскам в районе Опытного. "Перед взятием в плен нас везли из Новопавловки в Авдеевку. По слухам от ребят, там были большие потери. Вечером нас привезли в Авдеевку, на утро нам поступил приказ идти в наступление на Опытное. Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты ", - рассказал военнопленный. По его словам, командование ВСУ "гонит на убой" личный состав во время штурмов Авдеевки и Опытного. "У меня в голове не укладывается, как можно гнать столько людей на минные поля, на артиллерию. Цели непонятные… Уже бригада скоро иссякнет, а вы все гоните и гоните людей, как вы можете смотреть родителям в глаза! Все гоните и гоните людей", - сказал Битюк.
https://ria.ru/20230912/obstrel-1895961577.html
https://ria.ru/20230911/plennyy-1895599972.html
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Пленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю

Военнопленный ВСУ: командование отправляет бойцов на штурм по минному полю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Военнослужащих ВСУ отправили на штурм на Авдеевском направлении (ДНР) по минному полю, из трех групп по 20 человек почти никто не выжил, рассказал РИА Новости военнопленный из 36-й бригады морской пехоты Виталий Битюк, который попал в плен к российским войскам в районе Опытного.
«
"Перед взятием в плен нас везли из Новопавловки в Авдеевку. По слухам от ребят, там были большие потери. Вечером нас привезли в Авдеевку, на утро нам поступил приказ идти в наступление на Опытное. Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты ", - рассказал военнопленный.
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По его словам, командование ВСУ "гонит на убой" личный состав во время штурмов Авдеевки и Опытного.
«
"У меня в голове не укладывается, как можно гнать столько людей на минные поля, на артиллерию. Цели непонятные… Уже бригада скоро иссякнет, а вы все гоните и гоните людей, как вы можете смотреть родителям в глаза! Все гоните и гоните людей", - сказал Битюк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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