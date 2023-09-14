https://ria.ru/20230914/shtrafy-1896421166.html

Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали

Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали - РИА Новости, 14.09.2023

Фигурантов дела о взломе телеграм-канала Блиновской оштрафовали

Дмитровский городской суд Подмосковья приговорил к штрафам двух фигурантов дела о взломе Telegram-канала блогера Елены Блиновской, которая находится под... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:27

2023-09-14T22:27

2023-09-14T22:32

происшествия

московская область (подмосковье)

елена блиновская

россия

людмила нефедова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дмитровский городской суд Подмосковья приговорил к штрафам двух фигурантов дела о взломе Telegram-канала блогера Елены Блиновской, которая находится под домашним арестом, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова. Ранее Telegram-канал Блиновской начал обновляться, хотя находящейся под домашним арестом женщине запрещено пользоваться интернетом. В канале были опубликованы сообщения сомнительного характера со ссылками на фишинговые сайты. Тогда же защита блогера заявляла, что им известно о возбуждении уголовного дела в связи с дублированием SIM-карты Блиновской."Пятого сентября суд вынес двум фигурантам дела приговор, каждому назначен штраф в размере 100 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.В суде РИА Новости уточнили, что Данилу Докучаеву и Никите Сударикову вменялось незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или иную тайну, а также использование программ, заведомо предназначенных для несанкционированного доступа к компьютерной информации.Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. Накануне адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей.Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По словам защиты, до сих пор нет решения налогового органа, который установит точный ущерб по делу. На сегодняшний день Блиновская заплатила 55 миллионов рублей налогов.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230815/blinovskaya-1890247503.html

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895395691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), елена блиновская, россия, людмила нефедова, следственный комитет россии (ск рф)