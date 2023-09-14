https://ria.ru/20230914/shoubiz-1896385876.html
В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки"
В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки" - РИА Новости, 14.09.2023
В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки"
В Казахстане отменили октябрьский тур команды КВН "Камызяки", сообщили организаторы выступлений в Instagram*. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:43
2023-09-14T18:43
2023-09-14T18:53
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Казахстане отменили октябрьский тур команды КВН "Камызяки", сообщили организаторы выступлений в Instagram*."Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану", – говорится в публикации. Ранее стало известно, что участники коллектива шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приезжали в ДНР, где поучаствовали в празднике, посвященном Дню освобождения Донбасса. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Саур-Могила".Приезд комиков вызвал негативную реакцию, в том числе у казахов. По информации ряда СМИ, вскоре после концерта в Сети появилась петиция с призывом отменить выступления юмористов в Казахстане. Одной из причин недовольные указывали высмеивание Мусагалиевым казахского языка на российских телеканалах. Участники команды "Камызяки", включая Дорохова и Мусагалиева, ситуацию пока не прокомментировали. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, казахстан, донбасс, квн
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Казахстан, Донбасс, КВН
В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки"
В Казахстане отменили тур "Камызяк" за визит Дорохова и Мусагалиева в ДНР
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Казахстане отменили октябрьский тур команды КВН "Камызяки", сообщили организаторы выступлений в Instagram*.
«
"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что участники коллектива шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приезжали в ДНР, где поучаствовали в празднике, посвященном Дню освобождения Донбасса. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Саур-Могила".
Приезд комиков вызвал негативную реакцию, в том числе у казахов. По информации ряда СМИ, вскоре после концерта в Сети появилась
петиция с призывом отменить выступления юмористов в Казахстане.
Одной из причин недовольные указывали высмеивание Мусагалиевым казахского языка на российских телеканалах.
Участники команды "Камызяки", включая Дорохова и Мусагалиева, ситуацию пока не прокомментировали.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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