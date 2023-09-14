https://ria.ru/20230914/shoubiz-1896385876.html

В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки"

В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки" - РИА Новости, 14.09.2023

В Казахстане отменили гастроли команды КВН "Камызяки"

В Казахстане отменили октябрьский тур команды КВН "Камызяки", сообщили организаторы выступлений в Instagram*. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:43

2023-09-14T18:43

2023-09-14T18:53

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Казахстане отменили октябрьский тур команды КВН "Камызяки", сообщили организаторы выступлений в Instagram*."Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану", – говорится в публикации. Ранее стало известно, что участники коллектива шоумены Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приезжали в ДНР, где поучаствовали в празднике, посвященном Дню освобождения Донбасса. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Саур-Могила".Приезд комиков вызвал негативную реакцию, в том числе у казахов. По информации ряда СМИ, вскоре после концерта в Сети появилась петиция с призывом отменить выступления юмористов в Казахстане. Одной из причин недовольные указывали высмеивание Мусагалиевым казахского языка на российских телеканалах. Участники команды "Камызяки", включая Дорохова и Мусагалиева, ситуацию пока не прокомментировали. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230619/leps-1879130460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, казахстан, донбасс, квн