Рейтинг@Mail.ru
Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 14.09.2023 (обновлено: 19:06 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html
Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии
Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии - РИА Новости, 14.09.2023
Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии
Военная поддержка Украины сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после падения фашизма применил свои... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:23
2023-09-14T19:06
олаф шольц
югославия
германия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_0:51:3309:1912_1920x0_80_0_0_ba764c16001762d9b6d8c01939e2ed72.jpg
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Военная поддержка Украины сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после падения фашизма применил свои вооруженные силы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR). По его словам, вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали "сменой эпохи" или "рубежом времен" для Германии.&quot;Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия&quot;, — заявил немецкий канцлер.Шольц также отметил, что война в Югославии сыграла роль в его политической карьере, так как в 1998 году его избрали депутатом в бундестаг. "Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства", — подчеркнул он.Кроме того, Шольц назвал "умиротворением" региона стремление присоединить к ЕС в рамках "Берлинского процесса" появившиеся после распада Югославии страны на западе Балкан.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Решение об участии и попустительстве бомбардировок чуть не привело в те годы к кризису в германской правительственной коалиции. Авиаудары НАТО, к которым в том или ином виде также причастны ВВС ФРГ, продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230912/oborona-1895907637.html
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
югославия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2cf0a0b57845b68c9d36d11c0b3c8b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олаф шольц, югославия, германия, в мире, украина
Олаф Шольц, Югославия, Германия, В мире, Украина
Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии

Шольц сравнил помощь Украине с одобренным им участием ФРГ в бомбежках Югославии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Военная поддержка Украины сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после падения фашизма применил свои вооруженные силы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR).
По его словам, вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали "сменой эпохи" или "рубежом времен" для Германии.
«

"Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия", — заявил немецкий канцлер.

Шольц также отметил, что война в Югославии сыграла роль в его политической карьере, так как в 1998 году его избрали депутатом в бундестаг.
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО
12 сентября, 17:34
"Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства", — подчеркнул он.
Кроме того, Шольц назвал "умиротворением" региона стремление присоединить к ЕС в рамках "Берлинского процесса" появившиеся после распада Югославии страны на западе Балкан.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
24 марта, 22:30
Решение об участии и попустительстве бомбардировок чуть не привело в те годы к кризису в германской правительственной коалиции.
Авиаудары НАТО, к которым в том или ином виде также причастны ВВС ФРГ, продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
4 сентября, 08:00
 
Олаф ШольцЮгославияГерманияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала