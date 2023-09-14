https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896411472.html

Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель

Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.09.2023

Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:57

2023-09-14T20:57

2023-09-14T21:17

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе."Главы МИД констатировали, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий. Они выразили свое намерение не предпринимать шагов по отмене санкций в переходную дату 18 октября 2023 года", - говорится в письменном заявлении Борреля в его качестве координатора СВПД.Он также сообщил, что письмо министров было передано другим участникам сделки по иранской ядерной программе - Китаю, Ирану и России. "В моем качестве координатора я проведу консультации со всеми участниками СВПД по дальнейшим действиям", - добавил Боррель.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html

https://ria.ru/20230912/finansy-1895961845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, германия, великобритания, жозеп боррель, в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс