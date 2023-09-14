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Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.09.2023
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20:57 14.09.2023 (обновлено: 21:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896411472.html
Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель
Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель - РИА Новости, 14.09.2023
Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:57
2023-09-14T21:17
франция
германия
великобритания
жозеп боррель
в мире
иран
тегеран (город)
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе."Главы МИД констатировали, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий. Они выразили свое намерение не предпринимать шагов по отмене санкций в переходную дату 18 октября 2023 года", - говорится в письменном заявлении Борреля в его качестве координатора СВПД.Он также сообщил, что письмо министров было передано другим участникам сделки по иранской ядерной программе - Китаю, Ирану и России. "В моем качестве координатора я проведу консультации со всеми участниками СВПД по дальнейшим действиям", - добавил Боррель.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html
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франция, германия, великобритания, жозеп боррель, в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс
Франция, Германия, Великобритания, Жозеп Боррель, В мире, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Нед Прайс
Франция, ФРГ и Британия не снимут санкции с Ирана, заявил Боррель

Боррель: Франция, Германия и Британия не снимут санкции с Ирана после 18 октября

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе.
«
"Главы МИД констатировали, что с 2019 года Иран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), это не было урегулировано в рамках механизма по разрешению разногласий. Они выразили свое намерение не предпринимать шагов по отмене санкций в переходную дату 18 октября 2023 года", - говорится в письменном заявлении Борреля в его качестве координатора СВПД.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
США не смягчат санкции против Ирана, заявил Госдеп
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Он также сообщил, что письмо министров было передано другим участникам сделки по иранской ядерной программе - Китаю, Ирану и России. "В моем качестве координатора я проведу консультации со всеми участниками СВПД по дальнейшим действиям", - добавил Боррель.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
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ФранцияГерманияВеликобританияЖозеп БоррельВ миреИранТегеран (город)Дональд ТрампНед Прайс
 
 
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