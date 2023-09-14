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Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений - РИА Новости, 14.09.2023
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18:26 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений - РИА Новости, 14.09.2023
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:26
2023-09-14T18:26
сша
государственный департамент сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. "Ведомство вводит санкции в отношении ряда оборонных структур, осуществляющих ремонт и техническую поддержку российского оборонного сектора", - говорится в сообщении госдепа. Там отмечается, что речь идет о предприятиях, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другие оружейные системы. В список попали компания "Новатор", заводы имени Федорова, 419-й авиаремонтный, Челябинский тракторный, 71-й и 72-й авторемонтные и другие, - всего более 10.
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сша, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений

США вводят санкции против ряда предприятий, осуществляющих ремонт вооружений

© Flickr / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Flickr / NCinDC
Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп.
«
"Ведомство вводит санкции в отношении ряда оборонных структур, осуществляющих ремонт и техническую поддержку российского оборонного сектора", - говорится в сообщении госдепа.
Там отмечается, что речь идет о предприятиях, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другие оружейные системы.
В список попали компания "Новатор", заводы имени Федорова, 419-й авиаремонтный, Челябинский тракторный, 71-й и 72-й авторемонтные и другие, - всего более 10.
Флажок США на машине в России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
СМИ: США введут санкции против 150 компаний и физлиц за помощь России
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СШАГосударственный департамент СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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