https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html

Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений

Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений - РИА Новости, 14.09.2023

Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений

США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:26

2023-09-14T18:26

2023-09-14T18:26

сша

государственный департамент сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. "Ведомство вводит санкции в отношении ряда оборонных структур, осуществляющих ремонт и техническую поддержку российского оборонного сектора", - говорится в сообщении госдепа. Там отмечается, что речь идет о предприятиях, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другие оружейные системы. В список попали компания "Новатор", заводы имени Федорова, 419-й авиаремонтный, Челябинский тракторный, 71-й и 72-й авторемонтные и другие, - всего более 10.

https://ria.ru/20230914/ssha-1896371874.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии