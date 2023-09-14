https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений - РИА Новости, 14.09.2023
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:26
2023-09-14T18:26
2023-09-14T18:26
сша
государственный департамент сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США вводят санкции против ряда российских оборонных предприятий, осуществляющих ремонт вооружений, сообщает госдеп. "Ведомство вводит санкции в отношении ряда оборонных структур, осуществляющих ремонт и техническую поддержку российского оборонного сектора", - говорится в сообщении госдепа. Там отмечается, что речь идет о предприятиях, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другие оружейные системы. В список попали компания "Новатор", заводы имени Федорова, 419-й авиаремонтный, Челябинский тракторный, 71-й и 72-й авторемонтные и другие, - всего более 10.
https://ria.ru/20230914/ssha-1896371874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
США вводят санкции против ряда предприятий, осуществляющих ремонт вооружений