США расширили антироссийские санкции
Минфин США ввел санкции против десятков физлиц и компаний "АвтоВАЗ" и "Москвич"
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Вашингтон расширил антироссийские санкции, следует из опубликованных изменений в списке офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.
В обновленный перечень вошли:
- "АвтоВАЗ";
- "Москвич";
- "Русская медная компания";
- "Трансмашхолдинг";
- "Автодор";
- НПО "Сатурн";
- НПО "Союз".
- банк "Ак Барс";
- Синко-банк;
- автопроизводитель "Соллерс";
- железнодорожный оператор Globaltrans.
Под ограничения подпали еще более ста отечественных компаний.
Штаты распространили санкции в отношении нескольких оборонных предприятий, где ремонтируют самолеты, танки, бронемашины и другое оружие, среди них компания "Новатор" и заводы:
- имени Федорова;
- 419-й авиаремонтный;
- Челябинский тракторный;
- 71-й и 72-й авторемонтные.
Среди организаций и предприятий, связанных с деятельностью в Арктике и добычей полезных ископаемых, в списке значатся ООО "Янская горная компания", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Таймырская горная компания", ООО "Сибирская угольная компания", ООО "Редметконцентрат", ООО "Северная алмазная компания", АО "АГД Даймондс", ООО "Арктическая перевалка" (а также ее гендиректор Юрий Сафьянов и два связанных с компанией судна), "Ростелеком-Солар", "Воркутауголь", "Арктик Энерджис", ключевой подрядчик "Газпрома" "Газпромстрой".
Кроме того, американские власти внесли в санкционный список более двадцати человек, в том числе российских предпринимателей Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, а также основателя и члена совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В отношении заместителя министра обороны Алексея Криворучко Вашингтон ввел повторные ограничения.
В апреле президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, предполагающего возможность введения новых санкций к России. Ограничения предусматривают блокировку собственности и активов на территории Соединенных Штатов. Среди возможных причин их введения, в частности, числятся "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства".
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.