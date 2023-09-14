https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896276698.html

Финляндия почти сняла санкции против российского культурного центра

Финляндия почти сняла санкции против российского культурного центра - РИА Новости, 14.09.2023

Финляндия почти сняла санкции против российского культурного центра

Санкции в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки были почти полностью сняты в конце июня, следует из документов финского МИД,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:55

2023-09-14T11:55

2023-09-14T11:56

экономика

рцнк

финляндия

россия

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Санкции в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки были почти полностью сняты в конце июня, следует из документов финского МИД, полученных бизнес-изданием Kauppalehti. Ранее в связи с санкциями ЕС, введенными в связи с российской специальной военной операцией на Украине, финское Управление по взысканию долгов 10 марта приняло решение об аресте банковских счетов РЦНК. "Санкции против Российского центра науки и культуры, действующего в Хельсинки, были в основном сняты в конце июня", - говорится в сообщении. Уточняется, что РЦНК обратился в МИД Финляндии с просьбой разрешить использовать замороженные средства на счетах, с указанием 21 варианта по различным оплатам, например, за коммунальные услуги, электричество и так далее. Также РЦНК разрешили использовать долларовый счет в финском банке и проводить обмен валюты на евро. "Речь идет не об отмене санкций, а о возможности отступления от положений о санкциях, так сказать, для удовлетворения основных потребностей лица, находящегося под санкциями. Исключение сделано именно для того, чтобы можно было позаботиться о содержании замороженного имущества", - рассказала изданию руководитель отдела санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара. РИА Новости запросили комментарии РЦНК, посольства России в Финляндии, но пока они не получены.

https://ria.ru/20230912/finlyandiya-1895828114.html

https://ria.ru/20230706/politika-1882579901.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, рцнк, финляндия, россия, санкции в отношении россии