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ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей - РИА Новости, 14.09.2023
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09:23 14.09.2023 (обновлено: 15:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html
ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей
ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей - РИА Новости, 14.09.2023
ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей
Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина, говорится в документе,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:23
2023-09-14T15:42
в мире
евросоюз
александр шульгин
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.Также из списков убрали военнослужащего Георгия Шуваева.Согласно документу, троих российских предпринимателей исключили из документа из-за его пересмотра, осуществленного Советом ЕС. Причиной для исключения из списков военнослужащего стала его гибель.Решение вступает в силу уже в четверг.Все трое предпринимателей ранее подали иски против Совета Евросоюза, потребовав исключения из санкционных списков, но суд успел рассмотреть дело только одного из них.Суд ЕС 6 сентября постановил аннулировать решение о включении Шульгина в санкционные списки Евросоюза. При этом сообщалось, что он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения. Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушение принципа соразмерности и нарушение основных прав".В среду Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1800 физлиц и организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".После введения в июне этого года 11-го пакета санкций против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах объединения, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, подпавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году, Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896126874.html
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895968061.html
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в мире, евросоюз, александр шульгин, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Александр Шульгин, Санкции в отношении России
ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей

ЕС снял санкции с предпринимателей Ахмедова, Березкина и Шульгина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Также из списков убрали военнослужащего Георгия Шуваева.
Согласно документу, троих российских предпринимателей исключили из документа из-за его пересмотра, осуществленного Советом ЕС. Причиной для исключения из списков военнослужащего стала его гибель.
Решение вступает в силу уже в четверг.
Все трое предпринимателей ранее подали иски против Совета Евросоюза, потребовав исключения из санкционных списков, но суд успел рассмотреть дело только одного из них.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
ЕС продлил на полгода санкции против России
13 сентября, 15:23
Суд ЕС 6 сентября постановил аннулировать решение о включении Шульгина в санкционные списки Евросоюза. При этом сообщалось, что он останется под санкциями до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения. Согласно данным судебного заседания, в качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушение принципа соразмерности и нарушение основных прав".
В среду Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года, продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1800 физлиц и организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах объединения, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
12 сентября, 21:26
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, подпавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году, Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Федеральный дворец в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Швейцария заявила, что не обязана присоединятся к санкциям ЕС против России
12 сентября, 18:41
 
В миреЕвросоюзАлександр ШульгинСанкции в отношении России
 
 
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