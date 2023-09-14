https://ria.ru/20230914/samum-1896384500.html
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 15.09.2023
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-14T18:19
2023-09-14T18:19
2023-09-15T00:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны."Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в ведомстве.Это не первый подобный случай за сегодня. Рано утром российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов".В среду отечественным самолетам удалось вывести из строя три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Черноморский флот ВМФ России
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море
Корабль ЧФ "Самум" уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны
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"Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в ведомстве.
Это не первый подобный случай за сегодня. Рано утром российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов".
В среду отечественным самолетам удалось вывести из строя три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.
В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ
В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.
Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.