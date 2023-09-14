https://ria.ru/20230914/samum-1896384500.html

Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море

Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 15.09.2023

Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море

Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-14T18:19

2023-09-14T18:19

2023-09-15T00:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518103_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5d4afb8b55b058e04a023baf9fb02cc4.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Корабль "Самум" уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщило Минобороны."Четырнадцатого сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", — рассказали в ведомстве.Это не первый подобный случай за сегодня. Рано утром российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль "Сергей Котов".В среду отечественным самолетам удалось вывести из строя три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии