https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

Эксперт раскрыл причины возникновения русофобии на Западе

Эксперт раскрыл причины возникновения русофобии на Западе - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт раскрыл причины возникновения русофобии на Западе

Русофобия на Западе - результат пересмотра там итогов Второй мировой войны и проявление тоталитарных тенденций, она опасна не только для России и россиян, но и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:28

2023-09-14T15:28

2023-09-14T15:28

россия

азия

александр асафов

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Русофобия на Западе - результат пересмотра там итогов Второй мировой войны и проявление тоталитарных тенденций, она опасна не только для России и россиян, но и для других стран, которых позже тоже может коснуться "культура отмены", заявил первый зампредседателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов. "Культура отмены со всем иррациональным характером этого феномена тесно связана с пересмотром итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны и ползучей реабилитацией нацизма, проявление которого на Западе носит абсолютно очевидный характер", - сказал он на Международной конференции по обсуждению доклада "Современная русофобия: "культура отмены" как тоталитарный культ", которая прошла в Общественной палате РФ. Асафов добавил, что "современная русофобия на Западе и в странах-сателлитах коллективного Запада является простым проявлением тоталитарных тенденций в развитии западной цивилизации". Он отметил, что русофобия на Западе "системна". По его словам, работа по "отмене" России продолжается в странах Запада годами. Эксперт добавил, что такая судьба может ждать и другие страны. "Можно предположить, что все те репрессивные практики, которые человечество увидело в двадцатом веке и сейчас применяются по отношению в России, получат свое развитие, и та самая западная цивилизация, которая держится за однополярный мир... будет применять этот инструмент и к странам Большого юга, и к африканскому, безусловно, континенту, и к Азии. И мы уже видим определенные обстоятельства формирования тех самых нарративов по обвинению для того, чтобы в дальнейшем применить к ним ту самую отмену", - объяснил Асафов.

https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азия, александр асафов, в мире