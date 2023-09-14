https://ria.ru/20230914/rossiya-1896407486.html
Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом
Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом - РИА Новости, 14.09.2023
Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом
Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:02
2023-09-14T20:02
2023-09-14T20:02
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации. Сообщается, что спортсмены получат право участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate с 1 января 2024 года в статусе "индивидуальных нейтральных спортсменов". Также отмечается, что участие россиян и белорусов в турнирах будет регламентировано специальными критериями и правилами, направленными на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета. Правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут обнародованы в ближайшие недели. Спортсмен, желающий получить статус "индивидуального нейтрального спортсмена", должен будет подать заявку в World Skate в соответствии с вышеупомянутыми критериями. Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.
https://ria.ru/20230914/germaniya-1896321997.html
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спорт, олимпийские игры, россия, белоруссия, токио, международный олимпийский комитет (мок), в мире
Спорт, Олимпийские игры, Россия, Белоруссия, Токио, Международный олимпийский комитет (МОК), В мире
Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом
World Skate допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе