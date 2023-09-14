https://ria.ru/20230914/rossiya-1896407486.html

Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом

Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом - РИА Новости, 14.09.2023

Федерация скейтбординга пустила россиян выступать под нейтральным флагом

Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:02

2023-09-14T20:02

2023-09-14T20:02

спорт

олимпийские игры

россия

белоруссия

токио

международный олимпийский комитет (мок)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813151065_0:1:1793:1010_1920x0_80_0_0_8db319a8fbb88682459904e0dc08ec20.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации. Сообщается, что спортсмены получат право участвовать в соревнованиях под эгидой World Skate с 1 января 2024 года в статусе "индивидуальных нейтральных спортсменов". Также отмечается, что участие россиян и белорусов в турнирах будет регламентировано специальными критериями и правилами, ​​направленными на обеспечение строгого соблюдения требований нейтралитета. Правила, основанные на рекомендациях исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), будут обнародованы в ближайшие недели. Спортсмен, желающий получить статус "индивидуального нейтрального спортсмена", должен будет подать заявку в World Skate в соответствии с вышеупомянутыми критериями. Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.

https://ria.ru/20230914/germaniya-1896321997.html

https://ria.ru/20230914/opros-1896376469.html

россия

белоруссия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпийские игры, россия, белоруссия, токио, международный олимпийский комитет (мок), в мире