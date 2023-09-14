https://ria.ru/20230914/rossiya-1896396955.html

Эксперт рассказал об отношениях нового правительства Таиланда с Россией

Эксперт рассказал об отношениях нового правительства Таиланда с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт рассказал об отношениях нового правительства Таиланда с Россией

Отношения с Россией сохранят высокую степень важности для Таиланда при новом правительстве страны во главе с партией "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которое... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:02

2023-09-14T19:02

2023-09-14T19:02

таиланд

россия

украина

йинглак чинават

владимир путин

оон

пхыа тхаи

в мире

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БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Отношения с Россией сохранят высокую степень важности для Таиланда при новом правительстве страны во главе с партией "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), которое приступило к работе на этой неделе, заявил РИА Новости Суранан Ветчачива, бывший министр в правительстве Таксина Чинавата (2001-2006) и Йинглак Чинават (2011–2014). "С точки зрения основного вектора внешней политики Таиланда, который меняться не будет, отношения с Россией всегда сохраняют важность. С точки зрения конкретной политической линии коалиционного правительства во главе с партией "Пхыа Тхаи" – основатель партии, экс-премьер Таксин Чинават, пользующийся в партии непререкаемым авторитетом и сегодня, всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, так что, что касается двусторонних отношений, у меня никаких опасений нет", - сказал агентству эксперт. "А вот с точки зрения общей геополитической картины, в которой присутствуют и действуют одновременно и США, и Китай и Россия, тут правительству придется сильно потрудиться, сохраняя баланс в отношениях Таиланда с великими державами", - добавил Ветчачива. По его словам, у Таиланда до сих пор нет четкой позиции по конфликту на Украине. Он заметил, что Таиланд пока "сидит на двух стульях": продолжает дружить с Россией, но одновременно сочувствует народу Украины. Ветчачива отметил, что пока трудно предсказать, как Таиланд с новым кабмином будет голосовать в ООН по вопросам, касающимся конфликта на Украине и другим вопросам, способным вызвать расхождения во мнении стран-членов ООН: внешняя политика нового кабинета выглядит не очень четко оформленной и разработанной. По его словам, структурная слабость и недостаток конкретного планирования во внешнеполитической составляющей программы нового правительства была отмечена в парламенте во время завершившихся во вторник двухдневных дебатов о политической программе нового кабинета. "В презентации… были представлены основные цели и задачи внешней политики, но было очень мало конкретики о том, как именно, какими методами и действиями правительство собирается их реализовывать", - сказал Ветчачива. "Этому правительству еще предстоит сесть и хорошо подумать над этими вопросами, нужно решить, как именно выстраивать баланс во внешней политике между экономическими интересами страны и интересами национальной безопасности, как вносить в это уравнение вновь восстановленный после военного переворота 2014 года демократический имидж Таиланда, как быть с продвижением прав человека и других демократических ценностей. Должна быть выработана абсолютно четкая и ясная политическая линия по этим вопросам", - подчеркнул он. По словам эксперта, другие составляющие внешнеполитического курса страны не вызовут проблем. "Например, по столь важному сегодня вопросу борьбы с изменением климата Таиланду всегда есть что сказать, и Таиланд говорит и делает много в этом отношении", - сказал он. А вот в вопросах геополитики и региональной политики правительству придется сначала как следует разобраться, прежде чем строить свою линию, считает собеседник агентства. "Предыдущее правительство тоже не всегда демонстрировало продуманность и ясность внешнеполитических намерений и решений, и то же можно сказать и о (военном) правительстве, которое управляло страной до него. То есть уже очень долго у Таиланда не было четкой и ясной внешнеполитической линии, и поэтому даже в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Таиланд с самого создания этого регионального блока играл одну из лидирующих ролей, за последние годы он уже почти превратился в молчаливого слушателя", - сказал Ветчачива. По словам эксперта, на следующей неделе премьер-министр и министр иностранных дел Таиланда отправятся в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он считает, что из их выступлений получится "узнать немного больше о намерениях нового правительства в сфере внешней политики".

https://ria.ru/20230905/tailand-1894227289.html

https://ria.ru/20230826/tailand-1892450717.html

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таиланд, россия, украина, йинглак чинават, владимир путин, оон, пхыа тхаи, в мире