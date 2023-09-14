https://ria.ru/20230914/revolyutsiya-1896238943.html

"Зима близко". В Киеве пригрозили Зеленскому революцией

"Зима близко". В Киеве пригрозили Зеленскому революцией - РИА Новости, 14.09.2023

"Зима близко". В Киеве пригрозили Зеленскому революцией

Украинцы могут начать зимой революцию против Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:00

2023-09-14T06:00

2023-09-14T07:05

в мире

украина

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинцы могут начать зимой революцию против Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, Зеленский установил диктатуру и узурпировал власть со своей "кликой" благодаря военному положению. Украинцам не нравится такое положение и они намерены его изменить, добавил он."Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет. Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления", — заявил Соскин.Как отметил экс-советник, подобное уже происходило в конце восьмидесятых и девяностых годах."Революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической в политической, в экономической, финансовой", — подчеркнул он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин