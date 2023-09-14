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Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент - РИА Новости, 14.09.2023
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13:15 14.09.2023 (обновлено: 16:29 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/restore-1896303147.html
Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент
Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент - РИА Новости, 14.09.2023
Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент
Российская сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название и расширила ассортимент, первый обновленный магазин открылся в Москве, сообщила компания. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:15
2023-09-14T16:29
экономика
москва
apple
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название и расширила ассортимент, первый обновленный магазин открылся в Москве, сообщила компания.&quot;Сеть магазинов техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group) впервые с начала своей работы на рынке объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда&quot;, — говорится в релизе.Торговая точка под вывеской restore: заработала в четверг на улице Неглинной, 8/10. По словам представителей сети, обновленный логотип, оформление витрин магазинов и форматов выкладки товаров отражают изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании. Так, перенос двоеточия означает, что магазины перешли из монобрендового в мультибрендовый формат."(Изменение. — Прим. ред.) символизирует гибкость и открытость к экспериментам", — указано в публикации.Помимо продукции Apple, в магазинах сети представили новый ассортимент техники и электроники различных производителей. Хотя этот процесс начался еще в 2022 году, теперь продукции ведущих мировых брендов станет больше в таких категориях, как товары для дома, спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений.Площадь новых магазинов составит 150-200 квадратных метров, тогда как площадь действующих торговых точек в среднем равняется ста "квадратам". Такой формат нужен для удобства клиентов, также он оптимален с точки зрения выручки, пояснили в компании.Магазин restore: в новом формате уже работает в торговом центре "Европейский", следующий появится в ТЦ "Афимолл". Фирменный стиль обновят во всех торговых точках сети в течение года.
https://ria.ru/20230911/rustore-1895458388.html
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экономика, москва, apple
Экономика, Москва, Apple
Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент

Продавец техники Apple в России re:Store поменял название и ассортимент

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовый магазин сети "restore:" на улице Неглинная 8/10 в Москве. 14 сентября 2023
Новый магазин сети restore: на улице Неглинная 8/10 в Москве. 14 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новый магазин сети "restore:" на улице Неглинная 8/10 в Москве. 14 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название и расширила ассортимент, первый обновленный магазин открылся в Москве, сообщила компания.
«

"Сеть магазинов техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group) впервые с начала своей работы на рынке объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда", — говорится в релизе.

Торговая точка под вывеской restore: заработала в четверг на улице Неглинной, 8/10. По словам представителей сети, обновленный логотип, оформление витрин магазинов и форматов выкладки товаров отражают изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании. Так, перенос двоеточия означает, что магазины перешли из монобрендового в мультибрендовый формат.
"(Изменение. — Прим. ред.) символизирует гибкость и открытость к экспериментам", — указано в публикации.
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11 сентября, 06:51
Помимо продукции Apple, в магазинах сети представили новый ассортимент техники и электроники различных производителей. Хотя этот процесс начался еще в 2022 году, теперь продукции ведущих мировых брендов станет больше в таких категориях, как товары для дома, спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений.
Площадь новых магазинов составит 150-200 квадратных метров, тогда как площадь действующих торговых точек в среднем равняется ста "квадратам". Такой формат нужен для удобства клиентов, также он оптимален с точки зрения выручки, пояснили в компании.
Магазин restore: в новом формате уже работает в торговом центре "Европейский", следующий появится в ТЦ "Афимолл". Фирменный стиль обновят во всех торговых точках сети в течение года.
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