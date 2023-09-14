https://ria.ru/20230914/restore-1896303147.html

Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент

Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент - РИА Новости, 14.09.2023

Российская сеть re:Store сменила название и расширила ассортимент

Российская сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название и расширила ассортимент, первый обновленный магазин открылся в Москве, сообщила компания. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:15

2023-09-14T13:15

2023-09-14T16:29

экономика

москва

apple

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская сеть по продаже техники Apple re:Store сменила название и расширила ассортимент, первый обновленный магазин открылся в Москве, сообщила компания."Сеть магазинов техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group) впервые с начала своей работы на рынке объявила об изменении стилистической и смысловой концепции бренда", — говорится в релизе.Торговая точка под вывеской restore: заработала в четверг на улице Неглинной, 8/10. По словам представителей сети, обновленный логотип, оформление витрин магазинов и форматов выкладки товаров отражают изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании. Так, перенос двоеточия означает, что магазины перешли из монобрендового в мультибрендовый формат."(Изменение. — Прим. ред.) символизирует гибкость и открытость к экспериментам", — указано в публикации.Помимо продукции Apple, в магазинах сети представили новый ассортимент техники и электроники различных производителей. Хотя этот процесс начался еще в 2022 году, теперь продукции ведущих мировых брендов станет больше в таких категориях, как товары для дома, спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений.Площадь новых магазинов составит 150-200 квадратных метров, тогда как площадь действующих торговых точек в среднем равняется ста "квадратам". Такой формат нужен для удобства клиентов, также он оптимален с точки зрения выручки, пояснили в компании.Магазин restore: в новом формате уже работает в торговом центре "Европейский", следующий появится в ТЦ "Афимолл". Фирменный стиль обновят во всех торговых точках сети в течение года.

https://ria.ru/20230911/rustore-1895458388.html

https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, apple