https://ria.ru/20230914/rekord-1896238449.html

Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году

Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году - РИА Новости, 14.09.2023

Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году

В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:20

2023-09-14T05:20

2023-09-14T11:17

в мире

украина

москва

сша

сергей лавров

европарламент

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в соцсети X."Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растет. Сколько еще смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?" — задался вопросом Уоллес.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html

украина

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, сша, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато