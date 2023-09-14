Рейтинг@Mail.ru
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 14.09.2023 (обновлено: 11:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/rekord-1896238449.html
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году - РИА Новости, 14.09.2023
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году
В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:20
2023-09-14T11:17
в мире
украина
москва
сша
сергей лавров
европарламент
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в соцсети X."Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растет. Сколько еще смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?" — задался вопросом Уоллес.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html
украина
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, сша, сергей лавров, европарламент, евросоюз, нато
В мире, Украина, Москва, США, Сергей Лавров, Европарламент, Евросоюз, НАТО
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году

Депутат ЕП Уоллес: 2022 год стал рекордным для поставщиков оружия на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в соцсети X.
«
"Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растет. Сколько еще смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?" — задался вопросом Уоллес.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ
Вчера, 05:14
 
В миреУкраинаМоскваСШАСергей ЛавровЕвропарламентЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала