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Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году - РИА Новости, 14.09.2023
Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году
В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:20
2023-09-14T05:20
2023-09-14T11:17
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд, продавая вооружение Украине. Об этом говорится в публикации депутата Европарламента Мика Уоллеса в соцсети X."Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растет. Сколько еще смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?" — задался вопросом Уоллес.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Рекорд торговцев смертью. В ЕП испугались содеянного на Украине в 2022 году
Депутат ЕП Уоллес: 2022 год стал рекордным для поставщиков оружия на Украине