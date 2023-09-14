Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков
Песков: Сунгоркин был экстраординарным человеком
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, ушедший из жизни 14 сентября 2022 года, был экстраординарным человеком, у него был "живой интерес" к жизни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание проходило в Траурном зале Троекуровского кладбища.
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"Мы все храним светлую память о Сунгоркине. Мы никогда его не забудем, он действительно был экстраординарным человеком, все это останется в нашей памяти. Здесь, наверное, трудно преувеличить его роль в становлении российской современной журналистики. Наверное, всегда нужно отдавать должное его живому интересу и к жизни, и к природе, и к географии, и к профессиональному интересу", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что именно живому интересу нужно учить молодых журналистов, да и в целом учиться всем молодым людям.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в своих воспоминаниях отметил, что, благодаря поддержке Сунгоркина, были учреждены звания "Заслуженный журналист России" и "Заслуженный работник связи и информации".
Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Сотрудничество с "Комсомолкой" начал еще в студенчестве и по окончании университета, в 22 года, стал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" на БАМе. С 1981 по 1985 годы работал собкором газеты "Советская Россия" по Приморскому краю. Затем вернулся в родную "Комсомолку" заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 году стал главным редактором газеты, а потом и генеральным директором. Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года, в экспедиции по Дальнему Востоку. Посмертно был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации — за персональный вклад в развитие СМИ. -0-