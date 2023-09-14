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Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2023
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14:26 14.09.2023 (обновлено: 14:28 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/redaktor-1896322553.html
Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков
Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2023
Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, ушедший из жизни 14 сентября 2022 года, был экстраординарным человеком, у него был "живой интерес" к РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:26
2023-09-14T14:28
общество
россия
владимир сунгоркин
владимир соловьев (телеведущий)
советская россия
хабаровск
приморский край
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, ушедший из жизни 14 сентября 2022 года, был экстраординарным человеком, у него был "живой интерес" к жизни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание проходило в Траурном зале Троекуровского кладбища. "Мы все храним светлую память о Сунгоркине. Мы никогда его не забудем, он действительно был экстраординарным человеком, все это останется в нашей памяти. Здесь, наверное, трудно преувеличить его роль в становлении российской современной журналистики. Наверное, всегда нужно отдавать должное его живому интересу и к жизни, и к природе, и к географии, и к профессиональному интересу", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что именно живому интересу нужно учить молодых журналистов, да и в целом учиться всем молодым людям. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в своих воспоминаниях отметил, что, благодаря поддержке Сунгоркина, были учреждены звания "Заслуженный журналист России" и "Заслуженный работник связи и информации". Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Сотрудничество с "Комсомолкой" начал еще в студенчестве и по окончании университета, в 22 года, стал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" на БАМе. С 1981 по 1985 годы работал собкором газеты "Советская Россия" по Приморскому краю. Затем вернулся в родную "Комсомолку" заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 году стал главным редактором газеты, а потом и генеральным директором. Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года, в экспедиции по Дальнему Востоку. Посмертно был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации — за персональный вклад в развитие СМИ. -0-
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общество, россия, владимир сунгоркин, владимир соловьев (телеведущий), советская россия, хабаровск, приморский край, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Сунгоркин, Владимир Соловьев (телеведущий), Советская Россия, Хабаровск, Приморский край, Дмитрий Песков
Сунгоркин был экстраординарным человеком, заявил Песков

Песков: Сунгоркин был экстраординарным человеком

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, ушедший из жизни 14 сентября 2022 года, был экстраординарным человеком, у него был "живой интерес" к жизни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание проходило в Траурном зале Троекуровского кладбища.
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Улицу в Хабаровске назовут в честь экс-главреда "КП" Сунгоркина
1 декабря 2022, 10:12
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"Мы все храним светлую память о Сунгоркине. Мы никогда его не забудем, он действительно был экстраординарным человеком, все это останется в нашей памяти. Здесь, наверное, трудно преувеличить его роль в становлении российской современной журналистики. Наверное, всегда нужно отдавать должное его живому интересу и к жизни, и к природе, и к географии, и к профессиональному интересу", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что именно живому интересу нужно учить молодых журналистов, да и в целом учиться всем молодым людям.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в своих воспоминаниях отметил, что, благодаря поддержке Сунгоркина, были учреждены звания "Заслуженный журналист России" и "Заслуженный работник связи и информации".
Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Сотрудничество с "Комсомолкой" начал еще в студенчестве и по окончании университета, в 22 года, стал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" на БАМе. С 1981 по 1985 годы работал собкором газеты "Советская Россия" по Приморскому краю. Затем вернулся в родную "Комсомолку" заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 году стал главным редактором газеты, а потом и генеральным директором. Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года, в экспедиции по Дальнему Востоку. Посмертно был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации — за персональный вклад в развитие СМИ. -0-
Портрет Владимира Сунгоркина выносят вместе с венками из похоронного дома Троекурово после церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным
16 сентября 2022, 13:02
 
ОбществоРоссияВладимир СунгоркинВладимир Соловьев (телеведущий)Советская РоссияХабаровскПриморский крайДмитрий Песков
 
 
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