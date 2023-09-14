https://ria.ru/20230914/reb-1896263378.html

СМИ: Пентагон изучает опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта

СМИ: Пентагон изучает опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: Пентагон изучает опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта

США изучают опыт радиоэлектронной борьбы (РЭБ – ред.) на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:56

2023-09-14T10:56

2023-09-14T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

пентагон

китай

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. США изучают опыт радиоэлектронной борьбы (РЭБ – ред.) на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем, сообщило издание Defense News. "США изучают невидимые перепасовки (радиоэлектронную борьбу на Украине – ред.) и берут их на заметку в то время, как Пентагон работает над обновлением арсенала средств радиоподавления и радиомаскировки при подготовке к потенциальному конфликту с Россией или Китаем", - пишет издание. Как сообщил журналистам полковник войск РЭБ США Джош Козлов, обе стороны конфликта применяют радиоэлектронные средства с большой эффективностью. "Та ловкость, с которой обе стороны проводят операции в радиоспектрах, поражает", - приводит его слова Defense News. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html

россия

сша

украина

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, пентагон, китай, ситуация в днр и лнр