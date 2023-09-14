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В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.09.2023
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12:41 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/rbtd-1896293487.html
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.09.2023
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов
Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:41
2023-09-14T12:41
в мире
украина
сша
киев
всемирный банк
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин. "Украина получит 1,25 миллиарда от США через целевой фонд Всемирного банка... Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования", - говорится в сообщении минфина, опубликованном на "Правительственном портале". Отмечается, что был подписан соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые, отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896240019.html
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в мире, украина, сша, киев, всемирный банк
В мире, Украина, США, Киев, Всемирный банк
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов

Киев заявил, что получит от Вашингтона 1,25 млрд долларов через Всемирный банк

© РИА Новости / Мария СавченкоКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Савченко
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин.
"Украина получит 1,25 миллиарда от США через целевой фонд Всемирного банка... Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования", - говорится в сообщении минфина, опубликованном на "Правительственном портале".
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Отмечается, что был подписан соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые, отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.
Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
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