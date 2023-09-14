https://ria.ru/20230914/rbtd-1896293487.html
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.09.2023
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов
Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:41
2023-09-14T12:41
2023-09-14T12:41
в мире
украина
сша
киев
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149842/66/1498426656_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_92c703f5e4d457a322d135ee0274c20f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин. "Украина получит 1,25 миллиарда от США через целевой фонд Всемирного банка... Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования", - говорится в сообщении минфина, опубликованном на "Правительственном портале". Отмечается, что был подписан соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые, отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896240019.html
https://ria.ru/20230913/pomosch-1896154890.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149842/66/1498426656_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_e631bec48a2d9617080c8c34713a7a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, всемирный банк
В мире, Украина, США, Киев, Всемирный банк
В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов
Киев заявил, что получит от Вашингтона 1,25 млрд долларов через Всемирный банк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин
.
"Украина получит 1,25 миллиарда от США через целевой фонд Всемирного банка... Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования", - говорится в сообщении минфина, опубликованном на "Правительственном портале".
"Не забудь об этом". Зеленскому указали на неприятную деталь помощи Запада
Отмечается, что был подписан соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые, отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества.
Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.
Запад не может гарантировать Киеву дальнейшую помощь, пишут СМИ