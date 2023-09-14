https://ria.ru/20230914/rbtd-1896293487.html

В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов

В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.09.2023

В Киеве заявили, что получат от Вашингтона еще 1,25 миллиарда долларов

Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:41

2023-09-14T12:41

2023-09-14T12:41

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украина

сша

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всемирный банк

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина получит 1,25 миллиарда долларов от США через целевой фонд Всемирного банка, средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, сообщает в четверг украинский минфин. "Украина получит 1,25 миллиарда от США через целевой фонд Всемирного банка... Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования", - говорится в сообщении минфина, опубликованном на "Правительственном портале". Отмечается, что был подписан соответствующий протокол переговоров по привлечению в госбюджет гранта от США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с минфином Украины реализуют 20 проектов на территории страны на сумму около 26,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6,6 миллиарда приходится на кредитные средства, а 20 миллиардов - на грантовые, отмечалось, что объем портфеля является крупнейшим за все годы сотрудничества. Как сообщало 2 сентября украинское министерство реинтеграции, Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896240019.html

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в мире, украина, сша, киев, всемирный банк