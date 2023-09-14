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В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком - РИА Новости, 14.09.2023
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Наука
 
08:00 14.09.2023 (обновлено: 16:33 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html
В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком
В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком - РИА Новости, 14.09.2023
В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком
В Москве проходит VI Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life". Участники рассказали о последних достижениях в области искусственного РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:00
2023-09-14T16:33
наука
россия
москва
международный форум онкологии и радиотерапии "ради жизни"
рак
онкология
искусственный интеллект
медицина
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. В Москве проходит VI Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life". Участники рассказали о последних достижениях в области искусственного интеллекта при терапии рака, а также поделились опытом дистанционного лечения пациентов.Искусственный интеллект в диагностикеСогласно научным данным, рак шейки матки (РШМ) — основная причина смерти женщин от 30 до 39 лет. В России на него приходится пять процентов всех онкозаболеваний, это второй по распространенности диагноз у женщин возрастом 30-59 лет после опухолей молочной железы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предсказывают, что к 2030-му число заболевших этим видом рака увеличится на 19 процентов, а смертность — на 22. По словам врача лабораторной диагностики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Наталии Баяндиной, качественной диагностике РШМ в стране препятствуют несколько факторов. Это несоблюдение периодичности и частоты медицинских осмотров, дефицит оснащения и кадров, главным образом цитологов и гинекологов, повышенная врачебная нагрузка, поступление негодного материала для исследования, а также слабый контроль за выполнением скрининга. Цитологический скрининг — это микроскопическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала при помощи традиционной либо жидкостной цитологии. Баяндина и ее коллеги попробовали определить, возможно ли применение цифровых и телемедицинских технологий в диагностике рака, предраковых и фоновых заболеваний шейки матки. Ученые сравнивали методы традиционной, жидкостной, цифровой цитологии (когда жидкостные мазки оцифровывают для анализа) и автоматизированного анализа цифровых препаратов (машинный анализ клеток оцифрованных мазков — та же цифровая цитология, но с применением искусственного интеллекта). Учитывались следующие показатели: качество исследуемого материала по системе BETHESDA, различимость клеток в препарате, выявляемость патологии, особенности цитограммы, идентичность морфологии, потраченное на исследование время.Для этого цитологи изучили соскобы сотен женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Большинство страдало от воспалительных заболеваний, атрофического кольпита, лейкоплакии шейки матки, полипа цервикального канала, эрозии и дисплазии шейки матки, а также других болезней.Результаты показали, что ИИ в 26 процентах случаев лучше выявлял патологию, а также делал это в разы быстрее: на диагностику уходило от двух до восьми минут.Бесконтактная диагностика меланомыС результатами исследования в сфере неинвазивной диагностики новообразований кожи на площадке форума выступила ассистент кафедры онкологии Самарского государственного медицинского университета Юлия Логинова.Меланома — уникальная опухоль, для которой характерно многообразие клинических проявлений. Неверный диагноз часто приводит к неправильному лечению, что вызывает рост новообразования."Ежегодно в России меланому кожи диагностируют у более чем четырех тысяч человек. Цель нашего исследования — снижение смертности от этого вида рака за счет повышения показателей активной и ранней диагностики, разработки новых подходов уточняющей диагностики, а также повышения качества выявляемости злокачественных новообразований кожи", — подчеркнула эксперт.У большинства меланом есть характерные признаки, по которым при визуальном исследовании идентифицируют заболевание, — правило ABCDЕ. Однако и оно не всегда гарантирует, что диагноз поставили верно. На сегодняшний день меланому выявляют с помощью дерматоскопии (эпилюминесцентной микроскопии) и флуоресцентной диагностики. Сделать это можно только на базе крупных специализированных центров с участием подготовленных специалистов и при наличии дорогостоящих реактивов.Самарские медики решили проверить, получится ли повысить эффективность ранней диагностики меланомы новыми оптическими способами. Для этого образцы изучали методом спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской) ex vivo и in vivo. За счет корректировки предварительных показателей чувствительности и специфичности удалось повысить точность диагностики при исследованиях новообразований кожи на пять-десять процентов по сравнению с другими способами. Важно отметить: поскольку диаметр пятна лазерного луча спектрометра комбинационного рассеяния не превосходит двух миллиметров, метод хорошо работает и на совсем мелких новообразованиях.Лечение онлайнНа форуме большое внимание уделили развитию телемедицины в России. Это вид медицинских услуг, когда консультации с врачами проходят в дистанционном режиме."Такой вид лечения актуален в случаях, когда у пациента нет возможности добраться до больницы самостоятельно либо заболевание не требует личного присутствия доктора. Еще к телемедицине прибегают при перегрузке больниц, либо когда необходима консультация нескольких специалистов", — отметила руководитель информационно-сервисной службы НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Анна Малкова. Здесь дистанционные консультации "врач — пациент" оказывают с 2020 года. Особую популярность система приобрела во времена пандемии.Оформить запрос на онлайн-консультацию человек может в личном кабинете на сайте центра. Он интегрирован с порталом госуслуг. После этого в медицинской электронной системе создается карта пациента. В нее загружают сканы документов и результаты обследований, в том числе КТ и МРТ, с которыми врач сможет ознакомиться. При первичном обращении оценивают эффективность лечебно-диагностических мероприятий. При повторном можно дистанционно побеседовать с доктором. Официальное заключение придет в течение пяти рабочих дней после консультации также в личный кабинет.Бывает, что необходимо выполнить молекулярно-генетические или патолого-морфологические исследования. В такой ситуации ехать в медучреждение тоже необязательно — можно воспользоваться курьерской доставкой. Пациент оформляет запрос через личный кабинет, собирает необходимый материал и передает курьеру. На базе лабораторий НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова по ОМС можно выполнить патоморфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования. Анализы принимают из всех городов России. Результаты приходят в личный кабинет. Всего в этом году через онлайн-консультации прошли 398 человек.
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россия, москва, международный форум онкологии и радиотерапии "ради жизни", рак, онкология, искусственный интеллект, медицина
Наука, Россия, Москва, Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни", Рак, Онкология, Искусственный интеллект, Медицина
В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком

Ученые рассказали о новых методах диагностики рака

© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента
Врачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сальма Султанова. В Москве проходит VI Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life". Участники рассказали о последних достижениях в области искусственного интеллекта при терапии рака, а также поделились опытом дистанционного лечения пациентов.

Искусственный интеллект в диагностике

Согласно научным данным, рак шейки матки (РШМ) — основная причина смерти женщин от 30 до 39 лет. В России на него приходится пять процентов всех онкозаболеваний, это второй по распространенности диагноз у женщин возрастом 30-59 лет после опухолей молочной железы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предсказывают, что к 2030-му число заболевших этим видом рака увеличится на 19 процентов, а смертность — на 22.
По словам врача лабораторной диагностики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Наталии Баяндиной, качественной диагностике РШМ в стране препятствуют несколько факторов. Это несоблюдение периодичности и частоты медицинских осмотров, дефицит оснащения и кадров, главным образом цитологов и гинекологов, повышенная врачебная нагрузка, поступление негодного материала для исследования, а также слабый контроль за выполнением скрининга. Цитологический скрининг — это микроскопическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала при помощи традиционной либо жидкостной цитологии. Баяндина и ее коллеги попробовали определить, возможно ли применение цифровых и телемедицинских технологий в диагностике рака, предраковых и фоновых заболеваний шейки матки. Ученые сравнивали методы традиционной, жидкостной, цифровой цитологии (когда жидкостные мазки оцифровывают для анализа) и автоматизированного анализа цифровых препаратов (машинный анализ клеток оцифрованных мазков — та же цифровая цитология, но с применением искусственного интеллекта). Учитывались следующие показатели: качество исследуемого материала по системе BETHESDA, различимость клеток в препарате, выявляемость патологии, особенности цитограммы, идентичность морфологии, потраченное на исследование время.
Для этого цитологи изучили соскобы сотен женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Большинство страдало от воспалительных заболеваний, атрофического кольпита, лейкоплакии шейки матки, полипа цервикального канала, эрозии и дисплазии шейки матки, а также других болезней.
Результаты показали, что ИИ в 26 процентах случаев лучше выявлял патологию, а также делал это в разы быстрее: на диагностику уходило от двух до восьми минут.
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Бесконтактная диагностика меланомы

С результатами исследования в сфере неинвазивной диагностики новообразований кожи на площадке форума выступила ассистент кафедры онкологии Самарского государственного медицинского университета Юлия Логинова.
Меланома — уникальная опухоль, для которой характерно многообразие клинических проявлений. Неверный диагноз часто приводит к неправильному лечению, что вызывает рост новообразования.
"Ежегодно в России меланому кожи диагностируют у более чем четырех тысяч человек. Цель нашего исследования — снижение смертности от этого вида рака за счет повышения показателей активной и ранней диагностики, разработки новых подходов уточняющей диагностики, а также повышения качества выявляемости злокачественных новообразований кожи", — подчеркнула эксперт.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer InstituteМеланома
Меланома - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rob3000, National Cancer Institute
Меланома
У большинства меланом есть характерные признаки, по которым при визуальном исследовании идентифицируют заболевание, — правило ABCDЕ. Однако и оно не всегда гарантирует, что диагноз поставили верно. На сегодняшний день меланому выявляют с помощью дерматоскопии (эпилюминесцентной микроскопии) и флуоресцентной диагностики. Сделать это можно только на базе крупных специализированных центров с участием подготовленных специалистов и при наличии дорогостоящих реактивов.
Самарские медики решили проверить, получится ли повысить эффективность ранней диагностики меланомы новыми оптическими способами. Для этого образцы изучали методом спектроскопии комбинационного рассеяния (рамановской) ex vivo и in vivo. За счет корректировки предварительных показателей чувствительности и специфичности удалось повысить точность диагностики при исследованиях новообразований кожи на пять-десять процентов по сравнению с другими способами. Важно отметить: поскольку диаметр пятна лазерного луча спектрометра комбинационного рассеяния не превосходит двух миллиметров, метод хорошо работает и на совсем мелких новообразованиях.

Лечение онлайн

На форуме большое внимание уделили развитию телемедицины в России. Это вид медицинских услуг, когда консультации с врачами проходят в дистанционном режиме.
"Такой вид лечения актуален в случаях, когда у пациента нет возможности добраться до больницы самостоятельно либо заболевание не требует личного присутствия доктора. Еще к телемедицине прибегают при перегрузке больниц, либо когда необходима консультация нескольких специалистов", — отметила руководитель информационно-сервисной службы НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Анна Малкова. Здесь дистанционные консультации "врач — пациент" оказывают с 2020 года. Особую популярность система приобрела во времена пандемии.
© НМИЦ онкологии им. Н. Н. ПетроваВход в личный кабинет на сайте НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова
Вход в личный кабинет на сайте НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
© НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Вход в личный кабинет на сайте НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова
Оформить запрос на онлайн-консультацию человек может в личном кабинете на сайте центра. Он интегрирован с порталом госуслуг. После этого в медицинской электронной системе создается карта пациента. В нее загружают сканы документов и результаты обследований, в том числе КТ и МРТ, с которыми врач сможет ознакомиться. При первичном обращении оценивают эффективность лечебно-диагностических мероприятий. При повторном можно дистанционно побеседовать с доктором. Официальное заключение придет в течение пяти рабочих дней после консультации также в личный кабинет.
Бывает, что необходимо выполнить молекулярно-генетические или патолого-морфологические исследования. В такой ситуации ехать в медучреждение тоже необязательно — можно воспользоваться курьерской доставкой. Пациент оформляет запрос через личный кабинет, собирает необходимый материал и передает курьеру. На базе лабораторий НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова по ОМС можно выполнить патоморфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования. Анализы принимают из всех городов России. Результаты приходят в личный кабинет. Всего в этом году через онлайн-консультации прошли 398 человек.
© НМИЦ онкологии им. Н. Н. ПетроваВ 2023 году врачи центра проконсультировали дистанционно 398 человек из разных городов России: 219 из них получили полноценный ответ в виде консультативного заключения с печатью и подписью специалиста; 179 пациентам, которым не требовалась консультация доктора, дали медицинский совет
В 2023 году врачи центра проконсультировали дистанционно 398 человек из разных городов России. 219 из них получили полноценный ответ в виде консультативного заключения с печатью и подписью специалиста. 179 пациентам, которым не требовалась консультация, доктора дали медицинский совет
© НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
В 2023 году врачи центра проконсультировали дистанционно 398 человек из разных городов России: 219 из них получили полноценный ответ в виде консультативного заключения с печатью и подписью специалиста; 179 пациентам, которым не требовалась консультация доктора, дали медицинский совет
 
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