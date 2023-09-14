https://ria.ru/20230914/pushilin-1896370839.html
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР - РИА Новости, 14.09.2023
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР
Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет. Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю", - отметил Гагин. По его словам, при Пушилине началась СВО и при нем были одержаны первые победы в ДНР. "В том числе он лично участвовал в водружении флагов в городах, в которых еще шли бои. То есть человек достаточно смелый, профессиональный", - сказал собеседник. Он добавил, что при Пушилине началось восстановление экономики республики еще до начала спецоперации. Сейчас, в рамках СВО, в ДНР продолжает работать промышленность и все отрасли народного хозяйства. "Помимо того, что он достаточно харизматичный, грамотный человек, он очень хороший специалист. И если говорить… есть такая поговорка, что коней на переправе не меняют, так вот у нас сейчас не переправа, у нас сейчас идет война, пусть это и специальная военная операция, но при этом на своих местах должны оставаться профессионалы, которые знают республику, которые является частью республики, частью народа республики. И на мой взгляд, когда он будет выдвинут на эту должность народным советом республики, я уверен, что за него проголосуют все единогласно", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895614462.html
https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Россия, Единый день голосования в России — 2023
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР
Гагин: на сегодня альтернативы Пушилину на должности главы ДНР нет
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет. Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю", - отметил Гагин.
ДНР впервые выразила свою волю как регион России, заявил наблюдатель из США
По его словам, при Пушилине началась СВО и при нем были одержаны первые победы в ДНР. "В том числе он лично участвовал в водружении флагов в городах, в которых еще шли бои. То есть человек достаточно смелый, профессиональный", - сказал собеседник.
Он добавил, что при Пушилине началось восстановление экономики республики еще до начала спецоперации. Сейчас, в рамках СВО, в ДНР продолжает работать промышленность и все отрасли народного хозяйства.
"Помимо того, что он достаточно харизматичный, грамотный человек, он очень хороший специалист. И если говорить… есть такая поговорка, что коней на переправе не меняют, так вот у нас сейчас не переправа, у нас сейчас идет война, пусть это и специальная военная операция, но при этом на своих местах должны оставаться профессионалы, которые знают республику, которые является частью республики, частью народа республики. И на мой взгляд, когда он будет выдвинут на эту должность народным советом республики, я уверен, что за него проголосуют все единогласно", - добавил Гагин.
ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами, вскрыв схрон оружия