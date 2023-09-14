https://ria.ru/20230914/pushilin-1896370839.html

Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР

Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР - РИА Новости, 14.09.2023

Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР

Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:34

2023-09-14T17:34

2023-09-14T17:34

политика

донецкая народная республика

денис пушилин

ян гагин

россия

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет. Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю", - отметил Гагин. По его словам, при Пушилине началась СВО и при нем были одержаны первые победы в ДНР. "В том числе он лично участвовал в водружении флагов в городах, в которых еще шли бои. То есть человек достаточно смелый, профессиональный", - сказал собеседник. Он добавил, что при Пушилине началось восстановление экономики республики еще до начала спецоперации. Сейчас, в рамках СВО, в ДНР продолжает работать промышленность и все отрасли народного хозяйства. "Помимо того, что он достаточно харизматичный, грамотный человек, он очень хороший специалист. И если говорить… есть такая поговорка, что коней на переправе не меняют, так вот у нас сейчас не переправа, у нас сейчас идет война, пусть это и специальная военная операция, но при этом на своих местах должны оставаться профессионалы, которые знают республику, которые является частью республики, частью народа республики. И на мой взгляд, когда он будет выдвинут на эту должность народным советом республики, я уверен, что за него проголосуют все единогласно", - добавил Гагин.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895614462.html

https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, россия, единый день голосования в россии — 2023