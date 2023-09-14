Рейтинг@Mail.ru
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pushilin-1896370839.html
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР - РИА Новости, 14.09.2023
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР
Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет. Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю", - отметил Гагин. По его словам, при Пушилине началась СВО и при нем были одержаны первые победы в ДНР. "В том числе он лично участвовал в водружении флагов в городах, в которых еще шли бои. То есть человек достаточно смелый, профессиональный", - сказал собеседник. Он добавил, что при Пушилине началось восстановление экономики республики еще до начала спецоперации. Сейчас, в рамках СВО, в ДНР продолжает работать промышленность и все отрасли народного хозяйства. "Помимо того, что он достаточно харизматичный, грамотный человек, он очень хороший специалист. И если говорить… есть такая поговорка, что коней на переправе не меняют, так вот у нас сейчас не переправа, у нас сейчас идет война, пусть это и специальная военная операция, но при этом на своих местах должны оставаться профессионалы, которые знают республику, которые является частью республики, частью народа республики. И на мой взгляд, когда он будет выдвинут на эту должность народным советом республики, я уверен, что за него проголосуют все единогласно", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895614462.html
https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Россия, Единый день голосования в России — 2023
Советник Пушилина назвал его безальтернативным для поста главы ДНР

Гагин: на сегодня альтернативы Пушилину на должности главы ДНР нет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Альтернатив Денису Пушилину на должности главы Донецкой Народной Республики на сегодняшний день нет, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Если говорить о перспективах переназначения главы Донецкой Народной Республики, для Дениса Пушилина, на мой взгляд, альтернатив на данный момент просто нет. Это вполне объективно ввиду того, что его можно назвать человеком истории, человеком-легендой. Потому что при нем Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. И это навсегда войдет в историю", - отметил Гагин.
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ДНР впервые выразила свою волю как регион России, заявил наблюдатель из США
11 сентября, 16:26
По его словам, при Пушилине началась СВО и при нем были одержаны первые победы в ДНР. "В том числе он лично участвовал в водружении флагов в городах, в которых еще шли бои. То есть человек достаточно смелый, профессиональный", - сказал собеседник.
Он добавил, что при Пушилине началось восстановление экономики республики еще до начала спецоперации. Сейчас, в рамках СВО, в ДНР продолжает работать промышленность и все отрасли народного хозяйства.
"Помимо того, что он достаточно харизматичный, грамотный человек, он очень хороший специалист. И если говорить… есть такая поговорка, что коней на переправе не меняют, так вот у нас сейчас не переправа, у нас сейчас идет война, пусть это и специальная военная операция, но при этом на своих местах должны оставаться профессионалы, которые знают республику, которые является частью республики, частью народа республики. И на мой взгляд, когда он будет выдвинут на эту должность народным советом республики, я уверен, что за него проголосуют все единогласно", - добавил Гагин.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами, вскрыв схрон оружия
7 сентября, 07:05
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинРоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала