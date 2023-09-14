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"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией - РИА Новости, 14.09.2023
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04:25 14.09.2023 (обновлено: 15:29 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией - РИА Новости, 14.09.2023
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T04:25
2023-09-14T15:29
в мире
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украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во время конфликта."Потраченные впустую жизни. Сражались абсолютно ни за что!" — высказался Airplane Ben."Все верно, НАТО, — записываемся! Ваши ребята и их лучшие друзья могут быть следующими", — прокомментировал bobby."Погибли ни за что", — написал Pfizers Alptraum."Они были бы живы, если бы у вас была хоть капля мозгов, чтобы перестать принимать приказы от американцев", — посетовал Sharmine Narwani."Это должен был быть Зеленский", — съязвил ENOCH.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости рассказал, что разведка и анализ открытых данных позволяют оценить потери ВСУ. По его словам, с начала конфликта Украина потеряла более полумиллиона солдат.
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в мире, ян гагин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато
В мире, Ян Гагин, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во время конфликта.
«
"Потраченные впустую жизни. Сражались абсолютно ни за что!" — высказался Airplane Ben.
© Минобороны Украины в соцсети XПубликация Минобороны Украины в соцсети X
Публикация минобороны Украины в X
© Минобороны Украины в соцсети X
Публикация Минобороны Украины в соцсети X
"Все верно, НАТО, — записываемся! Ваши ребята и их лучшие друзья могут быть следующими", — прокомментировал bobby.
"Погибли ни за что", — написал Pfizers Alptraum.
"Они были бы живы, если бы у вас была хоть капля мозгов, чтобы перестать принимать приказы от американцев", — посетовал Sharmine Narwani.
"Это должен был быть Зеленский", — съязвил ENOCH.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости рассказал, что разведка и анализ открытых данных позволяют оценить потери ВСУ. По его словам, с начала конфликта Украина потеряла более полумиллиона солдат.
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В миреЯн ГагинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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