https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html

"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией

"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией - РИА Новости, 14.09.2023

"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией

Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:25

2023-09-14T04:25

2023-09-14T15:29

в мире

ян гагин

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во время конфликта."Потраченные впустую жизни. Сражались абсолютно ни за что!" — высказался Airplane Ben."Все верно, НАТО, — записываемся! Ваши ребята и их лучшие друзья могут быть следующими", — прокомментировал bobby."Погибли ни за что", — написал Pfizers Alptraum."Они были бы живы, если бы у вас была хоть капля мозгов, чтобы перестать принимать приказы от американцев", — посетовал Sharmine Narwani."Это должен был быть Зеленский", — съязвил ENOCH.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости рассказал, что разведка и анализ открытых данных позволяют оценить потери ВСУ. По его словам, с начала конфликта Украина потеряла более полумиллиона солдат.

https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html

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в мире, ян гагин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато