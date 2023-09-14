https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией - РИА Новости, 14.09.2023
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T04:25
2023-09-14T04:25
2023-09-14T15:29
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили публикацию Министерства обороны Украины, в которой рассказана история двух украинцев, вступивших в ВСУ и погибших во время конфликта."Потраченные впустую жизни. Сражались абсолютно ни за что!" — высказался Airplane Ben."Все верно, НАТО, — записываемся! Ваши ребята и их лучшие друзья могут быть следующими", — прокомментировал bobby."Погибли ни за что", — написал Pfizers Alptraum."Они были бы живы, если бы у вас была хоть капля мозгов, чтобы перестать принимать приказы от американцев", — посетовал Sharmine Narwani."Это должен был быть Зеленский", — съязвил ENOCH.Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости рассказал, что разведка и анализ открытых данных позволяют оценить потери ВСУ. По его словам, с начала конфликта Украина потеряла более полумиллиона солдат.
https://ria.ru/20230914/voyna-1896228644.html
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В мире, Ян Гагин, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО