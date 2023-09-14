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ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 14.09.2023 (обновлено: 22:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/programmy-1896420112.html
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:10
2023-09-14T22:42
технологии
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 сен - РИА Новости. Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющая ряд задач на данном направлении. Ранее "Ночные охотники" рассказали РИА Новости, что начали использовать в качестве сбросов с БПЛА самодельные взрывные устройства. "Программа, на которой работаем, ее делают наши русские ребята полностью, сами с нуля, она очень помогает, в сбросах, в контрбатарейной борьбе и во всех таких действиях", - рассказал разведчик. Кадры работы бойцов с использованием данной программы оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА "Ночных охотников", дрон российских разведчиков сбрасывает на выявленную диверсионную группу противника самодельное взрывное устройства, и после того, как украинские военнослужащие начали отступать, наносит еще один удар уже при помощи артсистемы. В итоге, украинской диверсионной группе пришлось с потерями отступить.
https://ria.ru/20230913/taktika-1896217880.html
https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html
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технологии, вооруженные силы рф
Технологии, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ

ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 сен - РИА Новости. Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющая ряд задач на данном направлении.
Ранее "Ночные охотники" рассказали РИА Новости, что начали использовать в качестве сбросов с БПЛА самодельные взрывные устройства.
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ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО
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«
"Программа, на которой работаем, ее делают наши русские ребята полностью, сами с нуля, она очень помогает, в сбросах, в контрбатарейной борьбе и во всех таких действиях", - рассказал разведчик.
Кадры работы бойцов с использованием данной программы оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА "Ночных охотников", дрон российских разведчиков сбрасывает на выявленную диверсионную группу противника самодельное взрывное устройства, и после того, как украинские военнослужащие начали отступать, наносит еще один удар уже при помощи артсистемы. В итоге, украинской диверсионной группе пришлось с потерями отступить.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы РФ
 
 
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