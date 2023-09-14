https://ria.ru/20230914/programmy-1896420112.html
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:10
2023-09-14T22:10
2023-09-14T22:42
технологии
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 сен - РИА Новости. Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющая ряд задач на данном направлении. Ранее "Ночные охотники" рассказали РИА Новости, что начали использовать в качестве сбросов с БПЛА самодельные взрывные устройства. "Программа, на которой работаем, ее делают наши русские ребята полностью, сами с нуля, она очень помогает, в сбросах, в контрбатарейной борьбе и во всех таких действиях", - рассказал разведчик. Кадры работы бойцов с использованием данной программы оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА "Ночных охотников", дрон российских разведчиков сбрасывает на выявленную диверсионную группу противника самодельное взрывное устройства, и после того, как украинские военнослужащие начали отступать, наносит еще один удар уже при помощи артсистемы. В итоге, украинской диверсионной группе пришлось с потерями отступить.
https://ria.ru/20230913/taktika-1896217880.html
https://ria.ru/20230914/vsu-1896414154.html
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технологии, вооруженные силы рф
Технологии, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
ВС России используют программы отечественных разработчиков в "охоте" на ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 сен - РИА Новости. Российские разведчики стали использовать программы для БПЛА отечественных разработчиков, выслеживая и нанося удары по силам армии Киева на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", выполняющая ряд задач на данном направлении.
Ранее "Ночные охотники" рассказали РИА Новости, что начали использовать в качестве сбросов с БПЛА самодельные взрывные устройства.
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"Программа, на которой работаем, ее делают наши русские ребята полностью, сами с нуля, она очень помогает, в сбросах, в контрбатарейной борьбе и во всех таких действиях", - рассказал разведчик.
Кадры работы бойцов с использованием данной программы оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА "Ночных охотников", дрон российских разведчиков сбрасывает на выявленную диверсионную группу противника самодельное взрывное устройства, и после того, как украинские военнослужащие начали отступать, наносит еще один удар уже при помощи артсистемы. В итоге, украинской диверсионной группе пришлось с потерями отступить.
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